Англия25 апреля 2023, 20:07 |
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Челси готов дать еще один шанс Лукаку
Бельгийский форвард может провести следующий сезон в Лондоне
25 апреля 2023, 20:07 |
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Форвард «Челси» Ромелу Лукаку, который проводит нынешний сезон в аренде в «Интере», может получить еще один шанс в лондонском клубе. Об этом сообщает журналист Мэтт Лоу.
«Челси» определился с главным тренером на новый сезон, им станет Маурисио Почеттино. «Челси» проведет переговоры с Лукаку и спросит его, хочет ли он быть частью команды на следующий сезон.
Контракт Лукаку с «Челси» рассчитан до лета 2026 года. «Интер» продлять аренду 29-летнего бельгийца не планирует.
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