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Англия
25 апреля 2023, 20:07 |
245
0

Челси готов дать еще один шанс Лукаку

Бельгийский форвард может провести следующий сезон в Лондоне

25 апреля 2023, 20:07 |
245
0
Челси готов дать еще один шанс Лукаку
Getty Images/Global Images Ukraine. Ромелу Лукаку

Форвард «Челси» Ромелу Лукаку, который проводит нынешний сезон в аренде в «Интере», может получить еще один шанс в лондонском клубе. Об этом сообщает журналист Мэтт Лоу.

«Челси» определился с главным тренером на новый сезон, им станет Маурисио Почеттино. «Челси» проведет переговоры с Лукаку и спросит его, хочет ли он быть частью команды на следующий сезон.

Контракт Лукаку с «Челси» рассчитан до лета 2026 года. «Интер» продлять аренду 29-летнего бельгийца не планирует.

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Источник Twitter
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