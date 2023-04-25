Челси готов дать еще один шанс Лукаку

Форвард «Челси» Ромелу Лукаку, который проводит нынешний сезон в аренде в «Интере», может получить еще один шанс в лондонском клубе. Об этом сообщает журналист Мэтт Лоу.

«Челси» определился с главным тренером на новый сезон, им станет Маурисио Почеттино. «Челси» проведет переговоры с Лукаку и спросит его, хочет ли он быть частью команды на следующий сезон.

Контракт Лукаку с «Челси» рассчитан до лета 2026 года. «Интер» продлять аренду 29-летнего бельгийца не планирует.