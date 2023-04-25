Сачко завершил выступления на челленджере в Остраве

Украинский теннисист Виталий Сачко (№268 АТР) в первом круге челленджера АТР в Остраве (Чехия) выяснил отношения с Готье Онкленом (№214 АТР) из Бельгии.

Соперники провели на корте 2 часа 26 минут. Их встреча продолжалась три сета. В конце второй партии Сачко брал медицинский тайм-аут из-за болей в спине. Победил в поединке Онклен – 4:6, 6:4, 6:2.

АТР челленджер Острава. Первый круг

Готье Онклен (Бельгия) – Виталий Сачко (Украина) – 4:6, 6:4, 6:2.

Напомним, ранее сообщалось, что первый круг челленджера в Остраве преодолел украинец Алексей Крутых.