Сачко завершил выступления на челленджере в Остраве
Украинец покидает Чехию
Украинский теннисист Виталий Сачко (№268 АТР) в первом круге челленджера АТР в Остраве (Чехия) выяснил отношения с Готье Онкленом (№214 АТР) из Бельгии.
Соперники провели на корте 2 часа 26 минут. Их встреча продолжалась три сета. В конце второй партии Сачко брал медицинский тайм-аут из-за болей в спине. Победил в поединке Онклен – 4:6, 6:4, 6:2.
АТР челленджер Острава. Первый круг
Готье Онклен (Бельгия) – Виталий Сачко (Украина) – 4:6, 6:4, 6:2.
Напомним, ранее сообщалось, что первый круг челленджера в Остраве преодолел украинец Алексей Крутых.
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