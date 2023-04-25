Підтримай кіберзахист Збройних Сил України
50 млн грн
Підтримати

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Сачко завершил выступления на челленджере в Остраве
ITF
25 апреля 2023, 17:04 | Обновлено 25 апреля 2023, 17:18
73
0

Сачко завершил выступления на челленджере в Остраве

Украинец покидает Чехию

25 апреля 2023, 17:04 | Обновлено 25 апреля 2023, 17:18
73
0
Сачко завершил выступления на челленджере в Остраве
Instagram. Виталий Сачко

Украинский теннисист Виталий Сачко (№268 АТР) в первом круге челленджера АТР в Остраве (Чехия) выяснил отношения с Готье Онкленом (№214 АТР) из Бельгии.

Соперники провели на корте 2 часа 26 минут. Их встреча продолжалась три сета. В конце второй партии Сачко брал медицинский тайм-аут из-за болей в спине. Победил в поединке Онклен – 4:6, 6:4, 6:2.

АТР челленджер Острава. Первый круг

Готье Онклен (Бельгия) – Виталий Сачко (Украина) – 4:6, 6:4, 6:2.

Напомним, ранее сообщалось, что первый круг челленджера в Остраве преодолел украинец Алексей Крутых.

По теме:
Крутых добился уверенной победы на старте турнира в Остраве
Титулы Свентек и Алькараса, трофей Олейниковой, сенсационный серб в Боснии
Острава. Марченко проиграл в финале квалификации
Виталий Сачко ATP Острава
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Уимблдон компенсирует расходы для украинцев и не пустит российские СМИ
Теннис | 25 апреля 2023, 14:59 0
Уимблдон компенсирует расходы для украинцев и не пустит российские СМИ
Уимблдон компенсирует расходы для украинцев и не пустит российские СМИ

Организаторы травяного мейджора рассказали о некоторых деталях проведения турнира

ЧМ по хоккею. Украина разгромила сборную Сербии
Хоккей | 24 апреля 2023, 18:20 7
ЧМ по хоккею. Украина разгромила сборную Сербии
ЧМ по хоккею. Украина разгромила сборную Сербии

Семь шайб от команды Шахрайчука

Не продержался и месяца. Тоттенхэм уволил главного тренера
Футбол | 24.04.2023, 19:40
Не продержался и месяца. Тоттенхэм уволил главного тренера
Не продержался и месяца. Тоттенхэм уволил главного тренера
МАРКЕВИЧ: «Реброву не понравилось, что я назвал его мессией? Переживу»
Футбол | 25.04.2023, 13:27
МАРКЕВИЧ: «Реброву не понравилось, что я назвал его мессией? Переживу»
МАРКЕВИЧ: «Реброву не понравилось, что я назвал его мессией? Переживу»
КриРо не станет Королем. Аль-Наср с Роналду сенсационно проиграл в Кубке
Футбол | 24.04.2023, 23:10
КриРо не станет Королем. Аль-Наср с Роналду сенсационно проиграл в Кубке
КриРо не станет Королем. Аль-Наср с Роналду сенсационно проиграл в Кубке
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Замена Луческу: почему Шовковский, а не Карас или Гусев?
Замена Луческу: почему Шовковский, а не Карас или Гусев?
25.04.2023, 13:20 23
Футбол
Валеф здорово почудил. Днепр-1 с трудом обыграл Рух
Валеф здорово почудил. Днепр-1 с трудом обыграл Рух
24.04.2023, 14:58 39
Футбол
Гарсия после поражения Танку нашел крысу в команде. Ею оказался Чингисхан
Гарсия после поражения Танку нашел крысу в команде. Ею оказался Чингисхан
25.04.2023, 11:45 1
Бокс
Голевые ошибки Зинченко и Цыганкова: как сыграли украинцы в топ-чемпионатах
Голевые ошибки Зинченко и Цыганкова: как сыграли украинцы в топ-чемпионатах
24.04.2023, 18:52 3
Футбол
Стала известна оценка Малиновского за победный матч с Лионом
Стала известна оценка Малиновского за победный матч с Лионом
24.04.2023, 01:52
Футбол
Александр АЛИЕВ: «Повестка? Клоуны, займитесь чем-то полезным»
Александр АЛИЕВ: «Повестка? Клоуны, займитесь чем-то полезным»
24.04.2023, 16:15 26
Футбол
Обращались как с 3-м классом. Теннисистку рф не пустили на самолет в Каире
Обращались как с 3-м классом. Теннисистку рф не пустили на самолет в Каире
24.04.2023, 20:36 30
Теннис
Что ждет Джервонту после яркой победы над Гарсией
Что ждет Джервонту после яркой победы над Гарсией
24.04.2023, 13:40
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности