ITF25 апреля 2023, 15:16 | Обновлено 25 апреля 2023, 15:25
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Крутых добился уверенной победы на старте турнира в Остраве
Украинец вышел во второй круг основной сетки
25 апреля 2023, 15:16 | Обновлено 25 апреля 2023, 15:25
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Украинский теннисист Алексей Крутых (№183 АТР) во встрече первого круга челленджера АТР в Остраве (Чехия) добился убедительной победы над румыном Николасом Давидом Йонелом – 6:1, 6:2.
Свой выигрыш Алексей Крутых оформил за 57 минут игрового времени.
АТР челленджер Острава. Первый круг
Алексей Крутых (Украина, 7) – Николас Давид Йонел (Румыния) – 6:1, 6:2
Соперник Крутых по второму кругу определился в противостоянии Рафаеля Коллиньйона из Бельгии и Фредерико Феррейры Силвы из Португалии.
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