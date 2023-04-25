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ITF
25 апреля 2023, 15:16 | Обновлено 25 апреля 2023, 15:25
148
0

Крутых добился уверенной победы на старте турнира в Остраве

Украинец вышел во второй круг основной сетки

25 апреля 2023, 15:16 | Обновлено 25 апреля 2023, 15:25
148
0
Крутых добился уверенной победы на старте турнира в Остраве
Instagram. Алексей Крутых

Украинский теннисист Алексей Крутых (№183 АТР) во встрече первого круга челленджера АТР в Остраве (Чехия) добился убедительной победы над румыном Николасом Давидом Йонелом – 6:1, 6:2.

Свой выигрыш Алексей Крутых оформил за 57 минут игрового времени.

АТР челленджер Острава. Первый круг

Алексей Крутых (Украина, 7) – Николас Давид Йонел (Румыния) – 6:1, 6:2

Соперник Крутых по второму кругу определился в противостоянии Рафаеля Коллиньйона из Бельгии и Фредерико Феррейры Силвы из Португалии.

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Алексей Крутых ATP Острава
Источник Sport.ua
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