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  4. Потери для Челси. Два игрока получили травмы и выбыли до конца сезона
Англия
25 апреля 2023, 17:08 |
448
1

Потери для Челси. Два игрока получили травмы и выбыли до конца сезона

Джеймс и Маунт завершили сезон

25 апреля 2023, 17:08 |
448
1
Потери для Челси. Два игрока получили травмы и выбыли до конца сезона
Sky Sports. Маунт и Джеймс

Наставник «Челси» Фрэнк Лэмпард рассказал о том, что защитник Рис Джеймс и полузащитник Мэйсон Маунт из-за травм выбыли до конца сезона.

«Рис Джеймс выбыл до конца сезона. Мэйсон Маунт аналогично выбыл до конца чемпионата. Естественно, это нас разочаровывает», — сказал Лэмпард.

Не исключено, что Маунт больше не сыграет за Синих, так как хавбек хочет покинуть команду.

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Челси Мэйсон Маунт Рис Джеймс Фрэнк Лэмпард
Источник BBC
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Комментарии 1
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Віталій Яценко
Парні вирішили відпочити до кінця сезону. Все логічно. Я думаю, що найближчим часом ще пару людей у Челсі захочуть так само посидіти на трибунах і подивитись футбол.
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