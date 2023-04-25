Англия25 апреля 2023, 17:08 |
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Потери для Челси. Два игрока получили травмы и выбыли до конца сезона
Джеймс и Маунт завершили сезон
25 апреля 2023, 17:08 |
448
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Наставник «Челси» Фрэнк Лэмпард рассказал о том, что защитник Рис Джеймс и полузащитник Мэйсон Маунт из-за травм выбыли до конца сезона.
«Рис Джеймс выбыл до конца сезона. Мэйсон Маунт аналогично выбыл до конца чемпионата. Естественно, это нас разочаровывает», — сказал Лэмпард.
Не исключено, что Маунт больше не сыграет за Синих, так как хавбек хочет покинуть команду.
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Комментарии 1
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Парні вирішили відпочити до кінця сезону. Все логічно. Я думаю, що найближчим часом ще пару людей у Челсі захочуть так само посидіти на трибунах і подивитись футбол.
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