Потери для Челси. Два игрока получили травмы и выбыли до конца сезона

Наставник «Челси» Фрэнк Лэмпард рассказал о том, что защитник Рис Джеймс и полузащитник Мэйсон Маунт из-за травм выбыли до конца сезона.

«Рис Джеймс выбыл до конца сезона. Мэйсон Маунт аналогично выбыл до конца чемпионата. Естественно, это нас разочаровывает», — сказал Лэмпард.

Не исключено, что Маунт больше не сыграет за Синих, так как хавбек хочет покинуть команду.