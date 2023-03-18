Минус конкурент Мудрика. Хавбек Челси уйдет из команды летом

Хавбек «Челси» Мэйсон Маунт, который может сыграть левым и центральным полузащитником, принял решение покинуть состав Синих по итогам сезона.

Контракт Маунта истекает летом 2024 года, однако игрок не хочет его продлевать и уже нанял нового агента, чтобы решить вопрос с трансфером.

24-летний Маунт в нынешнем сезоне провел 32 матча, забил 3 гола и сделал 6 результативных передач.

Ранее тренер «Челси» Грэм Поттер говорил, что надеется на договоренность с Маунтом по поводу нового соглашения.