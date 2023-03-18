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  4. Минус конкурент Мудрика. Хавбек Челси уйдет из команды летом
Англия
18 марта 2023, 14:50 | Обновлено 18 марта 2023, 14:51
887
0

Минус конкурент Мудрика. Хавбек Челси уйдет из команды летом

Маунт не хочет продлевать контракт

18 марта 2023, 14:50 | Обновлено 18 марта 2023, 14:51
887
0
Минус конкурент Мудрика. Хавбек Челси уйдет из команды летом
Getty Images/Global Images Ukraine. Мэйсон Маунт

Хавбек «Челси» Мэйсон Маунт, который может сыграть левым и центральным полузащитником, принял решение покинуть состав Синих по итогам сезона.

Контракт Маунта истекает летом 2024 года, однако игрок не хочет его продлевать и уже нанял нового агента, чтобы решить вопрос с трансфером.

24-летний Маунт в нынешнем сезоне провел 32 матча, забил 3 гола и сделал 6 результативных передач.

Ранее тренер «Челси» Грэм Поттер говорил, что надеется на договоренность с Маунтом по поводу нового соглашения.

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Источник Фабрицио Романо
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