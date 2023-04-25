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  4. Игорь ЦЫГАНЫК: «Луческу был очень доволен игрой молодежи с Шахтером»
Украина. Премьер лига
25 апреля 2023, 16:11 |
782
1

Игорь ЦЫГАНЫК: «Луческу был очень доволен игрой молодежи с Шахтером»

Наставник оценил игру молодых футболистов

25 апреля 2023, 16:11 |
782
1
Игорь ЦЫГАНЫК: «Луческу был очень доволен игрой молодежи с Шахтером»
ФК Динамо Киев. Мирча Луческу

Журналист Игорь Цыганык рассказал о том, что сумел поговорить с тренером «Динамо» Мирчей Луческу после матча команды с «Шахтером» в УПЛ (1:1).

«После матча Луческу мне сказал, что он очень доволен игрой молодых игроков с «Шахтером». Он доволен, он увидел характер. Сказал, что хотел увидеть характер и увидел его. После неудачного старта они не опустили руки, сражались за Нещерета. Это здорово для молодой команды».

«Луческу сказал, что команда догадывалась про операцию, и футболисты где-то сыграли для него», — сказал Цыганык.

Исполняющим обязанности тренера команды стал Александр Шовковский.

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Динамо Киев Мирча Луческу Игорь Цыганык
Источник Циганик LIVE
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New Zealander
На то вони і "вічноперспективні"
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