Игорь ЦЫГАНЫК: «Луческу был очень доволен игрой молодежи с Шахтером»

Журналист Игорь Цыганык рассказал о том, что сумел поговорить с тренером «Динамо» Мирчей Луческу после матча команды с «Шахтером» в УПЛ (1:1).

«После матча Луческу мне сказал, что он очень доволен игрой молодых игроков с «Шахтером». Он доволен, он увидел характер. Сказал, что хотел увидеть характер и увидел его. После неудачного старта они не опустили руки, сражались за Нещерета. Это здорово для молодой команды».

«Луческу сказал, что команда догадывалась про операцию, и футболисты где-то сыграли для него», — сказал Цыганык.

Исполняющим обязанности тренера команды стал Александр Шовковский.