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  4. В декабре под Бахмутом пропал экс-игрок молодежной команды Шахтера
Украина
25 апреля 2023, 13:45 |
960
0

В декабре под Бахмутом пропал экс-игрок молодежной команды Шахтера

Семья Михаила Костенко просит помочь найти мужчину

25 апреля 2023, 13:45 |
960
0
В декабре под Бахмутом пропал экс-игрок молодежной команды Шахтера
ФК Нива Винница. Михаил Костенко

В декабре 2023 года под Бахмутом пропал бывший форвард молодежных команд «Шахтера», винницкой «Нивы» и «Чайки» 26-летний Михаил Костенко.

Семья защитника Украины просит помочь найти мужчину.

До 15 лет Костенко выступал в академиях киевских клубов «Арсенал» и «Динамо», а с 2012 по 2016 года был в системе донецкого «Шахтера», где играл за различные молодежные и дублирующие составы, а также был в аренде в «Александрии» U-19.

В августе 2016 года на правах свободного агента перешел в винницкую «Ниву», затем выступал за «Чайку». Также он играл за команду «Полесье» Ставки, в составе которой становился лучшим бомбардиром Кубка Житормирской области 2021, отметившись 7 голами.

На счету игрока 1 матч в Кубке Украины в сезоне 2016/17 за «Ниву» и 2 матча за сборную Украины U-16 в 2012 году.

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российско-украинская война Шахтер Донецк Арсенал Киев Динамо Киев Нива Винница Полесье Ставки
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