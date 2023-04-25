ФК Мариуполь попросил отсрочить свое возвращение в УПЛ на год

Вице-президент «Мариуполя» Андрей Санин сообщил, что клуб попросил отсрочить возвращение азовцев в УПЛ на сезон-2024/25.

«Уважаемые друзья, в последнее время я получил немало запросов от журналистов относительно дальнейшей судьбы нашего клуба. Отвечаю – пока наш город оккупирован, мы не имеем ни физической, ни технической, ни финансовой возможности вернуться к участию в чемпионате Украины. Даже если такая желанная деоккупация Мариуполя состоится в ближайшее время, нам потребуется где-то 9-12 месяцев упорного труда на восстановление нашей спортивной инфраструктуры, настолько она сейчас заброшена. Поэтому мы обратились в УПЛ с просьбой отсрочить наше возвращение в ряды элиты украинского футбола на сезон 2024/2025, и очень надеемся на поддержку коллег в этом вопросе.

Но вынужденное пребывание в таком статусе несет очень ощутимую угрозу для ФК «Мариуполь» – забвение! Поэтому, чтобы сохранить команду и сделать ее цвета еще ярче на этот период вынужденного простоя, мы запустили проект #FCMariupolLives.

На помощь наиболее пострадавшему клубу Украинской Премьер Лиги пришла наиболее футбольная страна мира, Бразилия! Футбольный клуб AA Batel, команда из крупнейшей украинской общины в Южной Америке, временно превращается в ФК «Мариуполь». Ребята из региона Прудентополис, где 70% местных жителей являются этническими украинцами и их потомки, некоторое время будут играть в оранжево-синих цветах и с нашим лого на груди, в знак поддержки украинского Мариуполя и его команды, ожидая возвращения нашей команды и местных болельщиков на стадион имени Владимира Бойко», – написал Санин в фейсбуке.

Отметим, что «Мариуполь» пропускает текущий сезон в УПЛ.