ФК Мариуполь попросил отсрочить свое возвращение в УПЛ на год
Клуб не имеет возможности вернуться к участию в чемпионате Украины
Вице-президент «Мариуполя» Андрей Санин сообщил, что клуб попросил отсрочить возвращение азовцев в УПЛ на сезон-2024/25.
«Уважаемые друзья, в последнее время я получил немало запросов от журналистов относительно дальнейшей судьбы нашего клуба. Отвечаю – пока наш город оккупирован, мы не имеем ни физической, ни технической, ни финансовой возможности вернуться к участию в чемпионате Украины. Даже если такая желанная деоккупация Мариуполя состоится в ближайшее время, нам потребуется где-то 9-12 месяцев упорного труда на восстановление нашей спортивной инфраструктуры, настолько она сейчас заброшена. Поэтому мы обратились в УПЛ с просьбой отсрочить наше возвращение в ряды элиты украинского футбола на сезон 2024/2025, и очень надеемся на поддержку коллег в этом вопросе.
Но вынужденное пребывание в таком статусе несет очень ощутимую угрозу для ФК «Мариуполь» – забвение! Поэтому, чтобы сохранить команду и сделать ее цвета еще ярче на этот период вынужденного простоя, мы запустили проект #FCMariupolLives.
На помощь наиболее пострадавшему клубу Украинской Премьер Лиги пришла наиболее футбольная страна мира, Бразилия! Футбольный клуб AA Batel, команда из крупнейшей украинской общины в Южной Америке, временно превращается в ФК «Мариуполь». Ребята из региона Прудентополис, где 70% местных жителей являются этническими украинцами и их потомки, некоторое время будут играть в оранжево-синих цветах и с нашим лого на груди, в знак поддержки украинского Мариуполя и его команды, ожидая возвращения нашей команды и местных болельщиков на стадион имени Владимира Бойко», – написал Санин в фейсбуке.
Отметим, что «Мариуполь» пропускает текущий сезон в УПЛ.
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Я прекрасно понимаю их ситуацию и не надо мне тут писать, что я какой-то безжалостный и т.д. Эту часть балета будете своим корешам на лавке по семки рассказывать. Но! Почему Мариуполь застолбил за собой место в УПЛ? У нас много команда, которые тем или иным способом пострадали (вплоть до исчезновения) от войны развязанной болотами против Украины! Почему им не застолбили места в УПЛ!? Чем они хуже? Тем что у них не Ринат владелец клуба?
П.С. Было бы желание у Ахметова финансировать Мариуполь, то он бы и дальше выступал в УПЛ! И не спорьте с этой аксиомой! Играли бы себе как и остальные клубы УПЛ где-то на западной Украине и все. А базу (типа домашнюю) делили бы например с Шахтером!