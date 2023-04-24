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Бразилия
24 апреля 2023, 22:51 | Обновлено 24 апреля 2023, 22:53
954
1

ФОТО. Клуб из Бразилии принял название и цвета Мариуполя

«Бател» поддержал украинскую команду, которая приостановила участие в чемпионатах из-за войны

24 апреля 2023, 22:51 | Обновлено 24 апреля 2023, 22:53
954
1
ФОТО. Клуб из Бразилии принял название и цвета Мариуполя
Instagram

Футбольный клуб «Бател» из бразильской серии С принял название и цвета украинской команды «Мариуполь».

«Мариуполь стал самым бомбардированным городом Украины. 90% города перестало существовать: школы, театры, кинотеатры и футбольная команда, наиболее представлявшая общество. 19 марта 2022 года «Мариуполь» должен сыграть с «Колосом» на домашнем стадионе имени Владимира Бойко в 57,3 километра от границы с hоссией. Но этот матч так и не был проведен.

Его стадион превратился в руины, и команда прекратила свое существование. Без прогнозов на возвращение на поле. Вот уже год, как «Мариуполь» не появляется ни на поле, ни за его пределами.

Бразилия всегда принимала тысячи украинских иммигрантов. Украинский футбол всегда призанимал большие бразильские таланты. Гуарапуава, город в районе Прудентополиса, штат Парана, имеет 75% населения украинского происхождения. Это самая большая украинская община в Латинской Америке. И они будут заботиться о «Мариуполе» до тех пор, пока команда не сможет вернуться на родину.

«Бател» примет название и цвет клуба «Мариуполь». И позаботится о команде, пока та не сможет вернуться домой. Мариуполь – символ устойчивости украинского народа и нации. Давайте сохраним традиции и пристрастие к футболу.

Пора позаботиться об этой команде, уважать эти цвета и сохранить их историю. В стране футбола», – говорится в заявлении.

В мае 2022 года стало известно, что «Мариуполь» не будет играть в сезоне Украинской Премьер-лиги 2022/23 из-за войны, которую развязала рф на территории Украины.

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Источник Instagram
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Интересно, Ахметов как-то к этому причастен?
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