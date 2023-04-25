Жизнь только начинается. Президент Динамо поздравил Гусева с 40-летием

25 апреля свой 40-летний юбилей празднует легенда киевского «Динамо» в качестве игрока и ассистент главного тренера Мирчи Луческу – Олег Гусев.

Многократного чемпиона Украины и обладателя Кубков и Суперкубков в составе «бело-синих» поздравил президент столичного клуба Игорь Суркис:

«Красивая дата и, как говорится, жизнь в 40 лет только начинается.

Вся Ваша карьера прошла у меня перед глазами – от первого выхода на поле до прощания с родными трибунами на матче с «Шахтером» в мае 2018-го. Ваши талант и трудолюбие подарили поклонникам нашей команды Футболиста с большой буквы.

Олег, искренне желаю Вам крепкого здоровья, семейного счастья, вдохновения и вдохновения во всех делах, включая работу на благо нашего «Динамо», а главное – Победы, которую мы ждем, и долгих лет жизни в мирной и процветающей Украине!».

Отметим, что Гусев сыграл в составе «Динамо» 443 матча, в которых забил 96 голов и отдал 48 ассистов.