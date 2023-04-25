Испания25 апреля 2023, 11:59 | Обновлено 25 апреля 2023, 12:28
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Шанс для Лунина. Куртуа пропустит матч с Жироной из-за болезни
У бельгийского вратаря гастроэнтерит
25 апреля 2023, 11:59 | Обновлено 25 апреля 2023, 12:28
632
3
Основной вратарь мадридского «Реала» Тибо Куртуа пропустит матч 31-го тура чемпионата Испании против «Жироны», который состоится 25 апреля.
Сообщается, что бельгийский вратарь не сыграет в этой встрече из-за гастроэнтерита.
Отметим, что вторым вратарем «Реала» является украинец Андрей Лунин. В составе «Жироны» выступает Виктор Цыганков.
В нынешнем сезоне Лунин сыграл шесть матчей в чемпионате Испании, в трех из них не пропускал.
Матч «Жирона» – «Реал» начнется в 20:30 по Киеву.
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Это шанс для Цыганкова.
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Шанс, это и не получка и не аванс.
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