Шанс для Лунина. Куртуа пропустит матч с Жироной из-за болезни

Основной вратарь мадридского «Реала» Тибо Куртуа пропустит матч 31-го тура чемпионата Испании против «Жироны», который состоится 25 апреля.

Сообщается, что бельгийский вратарь не сыграет в этой встрече из-за гастроэнтерита.

Отметим, что вторым вратарем «Реала» является украинец Андрей Лунин. В составе «Жироны» выступает Виктор Цыганков.

В нынешнем сезоне Лунин сыграл шесть матчей в чемпионате Испании, в трех из них не пропускал.

Матч «Жирона» – «Реал» начнется в 20:30 по Киеву.