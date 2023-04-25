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  4. Шанс для Лунина. Куртуа пропустит матч с Жироной из-за болезни
Испания
25 апреля 2023, 11:59 | Обновлено 25 апреля 2023, 12:28
632
3

Шанс для Лунина. Куртуа пропустит матч с Жироной из-за болезни

У бельгийского вратаря гастроэнтерит

25 апреля 2023, 11:59 | Обновлено 25 апреля 2023, 12:28
632
3
Шанс для Лунина. Куртуа пропустит матч с Жироной из-за болезни
Getty Images/Global Images Ukraine. Тибо Куртуа

Основной вратарь мадридского «Реала» Тибо Куртуа пропустит матч 31-го тура чемпионата Испании против «Жироны», который состоится 25 апреля.

Сообщается, что бельгийский вратарь не сыграет в этой встрече из-за гастроэнтерита.

Отметим, что вторым вратарем «Реала» является украинец Андрей Лунин. В составе «Жироны» выступает Виктор Цыганков.

В нынешнем сезоне Лунин сыграл шесть матчей в чемпионате Испании, в трех из них не пропускал.

Матч «Жирона» – «Реал» начнется в 20:30 по Киеву.

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Тибо Куртуа Реал Мадрид Жирона болезнь Андрей Лунин
Источник Twitter
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Old Т
Это шанс для Цыганкова.
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Сергей Долина
Шанс, это и не получка и не аванс.
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0
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