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  4. Константин БЫЧЕК: «Чувствовал давление из-за того, что не удавалось забить»
Украина. Премьер лига
25 апреля 2023, 11:33 | Обновлено 25 апреля 2023, 11:56
68
0

Константин БЫЧЕК: «Чувствовал давление из-за того, что не удавалось забить»

Форвард «Металлиста 1925» – о победе над «Львовом»

25 апреля 2023, 11:33 | Обновлено 25 апреля 2023, 11:56
68
0
Константин БЫЧЕК: «Чувствовал давление из-за того, что не удавалось забить»
ФК Металлист 1925. Константин Бычек

Нападающий харьковского «Металлиста 1925» Константин Бычек прокомментировал победу над «Львовом» (2:0) в матче 22-го тура украинской Премьер-лиги.

– Как тебе игра против «Львова», это была сложная или легкая игра?
– Игра против «Львова», пожалуй, была более сложной, чем легкой. Да и вообще сейчас Чемпионат Украины такой, что каждая команда может отобрать очки у каждой. Поэтому все матчи сложные.

– Тренеры говорили, что ты чувствовал давление из-за того, что не удавалось забить несколько матчей подряд, так ли это? На этот раз ты забил или почувствовал облегчение?
– Да, было, я немного чувствовал давление из-за того, что не удавалось забить. Почти в каждом матче у меня бывали хорошие возможности, чтобы отличиться, но, к сожалению, не получалось. Облегчение... Видимо, немножко отпустило.

– Как тебе вообще играется в качестве центрального нападающего? В первой части сезона ты играл в полузащите, в центре или на фланге. А теперь на острие. Уже чувствуешь себя комфортно, как на родной позиции или надо еще немножко практики здесь?
– В качестве центрального нападающего мне, в принципе, комфортно играть. С каждой игрой стараюсь прибавлять, становиться все лучше и лучше на этой позиции.

– На неделе у тебя был день рождения. Гол+победа - это немножко отложенный подарок? Какие спортивные пожелания получал? Возможно, каких достижений сам себе желаешь?
– Гол+победа - это, наверное, лучший подарок на день рождения. Что касается спортивных пожеланий, то чаще всего мне желали, чтобы забивал побольше голов. А сам себе желаю, конечно, максимальных достижений.

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Константин Бычек Львов Львов - Металлист 1925 Металлист 1925 чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Источник ФК Металлист 1925
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