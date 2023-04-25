Константин БЫЧЕК: «Чувствовал давление из-за того, что не удавалось забить»

Нападающий харьковского «Металлиста 1925» Константин Бычек прокомментировал победу над «Львовом» (2:0) в матче 22-го тура украинской Премьер-лиги.

– Как тебе игра против «Львова», это была сложная или легкая игра?

– Игра против «Львова», пожалуй, была более сложной, чем легкой. Да и вообще сейчас Чемпионат Украины такой, что каждая команда может отобрать очки у каждой. Поэтому все матчи сложные.

– Тренеры говорили, что ты чувствовал давление из-за того, что не удавалось забить несколько матчей подряд, так ли это? На этот раз ты забил или почувствовал облегчение?

– Да, было, я немного чувствовал давление из-за того, что не удавалось забить. Почти в каждом матче у меня бывали хорошие возможности, чтобы отличиться, но, к сожалению, не получалось. Облегчение... Видимо, немножко отпустило.

– Как тебе вообще играется в качестве центрального нападающего? В первой части сезона ты играл в полузащите, в центре или на фланге. А теперь на острие. Уже чувствуешь себя комфортно, как на родной позиции или надо еще немножко практики здесь?

– В качестве центрального нападающего мне, в принципе, комфортно играть. С каждой игрой стараюсь прибавлять, становиться все лучше и лучше на этой позиции.

– На неделе у тебя был день рождения. Гол+победа - это немножко отложенный подарок? Какие спортивные пожелания получал? Возможно, каких достижений сам себе желаешь?

– Гол+победа - это, наверное, лучший подарок на день рождения. Что касается спортивных пожеланий, то чаще всего мне желали, чтобы забивал побольше голов. А сам себе желаю, конечно, максимальных достижений.