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25 апреля 2023, 10:59 |
341
0

Один из худших. Названа оценка Роналду за матч Аль-Насра в Кубке Короля

Криштиану провел слабую игру против ФК «Аль-Вехда»

25 апреля 2023, 10:59 |
341
0
Один из худших. Названа оценка Роналду за матч Аль-Насра в Кубке Короля
ФК Аль-Наср. Криштиану Роналду

В понедельник, 24 апреля, состоялся полуфинальный матч Кубка Короля в Саудовской Аравии между клубами «Аль-Наср» и «Аль-Вехда». Игра завершилась сенсационном поражением «всемирного клуба» со счетом 1:0.

Звездный португальский форвард «Аль-Насра» Криштиану Роналду вышел в стартовом составе команды, провел на поле весь матч, однако не смог помочь спасти поединок.

У Роналду было немало моментов, чтоб отличиться, в том числе и удар в перекладину на 82-й минуте.

После завершения встречи статистический портал SofaScore поставил КриРо оценку в 7.1 балл, что является одним из худших показателей в составе «Аль-Насра».

За матч Роналду 61 раз дотронулся до мяча, 2 попал в створ ворот, дважды успешно обвел соперника, отдал 32 точных паса (92,41%), сделал 2 острые передачи, выиграл 6 единоборств, дважды заработал на себе фоли и 1 раз попал в офсайд.

Лучшим игроком поединка был признан защитник ФК «Аль-Вехда» Оскар Дуерте (8.2).

Оценки SofaScore за матч Аль-Наср – Аль-Вехда – 0:1

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Криштиану Роналду Аль-Наср Эр-Рияд Аль-Вехда Мекка Кубок Саудовской Аравии по футболу лучший игрок SofaScore
Источник SofaScore
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