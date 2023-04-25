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Лидс
25.04.2023 22:00 - : -
Лестер
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Англия
25 апреля 2023, 10:05 | Обновлено 25 апреля 2023, 10:12
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Лидс – Лестер. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

Поединок состоится 25 апреля в 22:00 по Киеву

25 апреля 2023, 10:05 | Обновлено 25 апреля 2023, 10:12
130
1
Лидс – Лестер. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Getty Images/Global Images Ukraine

25 апреля на «Элланд Роуд» пройдет матч 33-го тура Английской Премьер-Лиги, в котором «Лидс» встретится с «Лестером». Старт поединка запланирован на 22:00 по киевскому времени.

Лидс

Клуб во многом повторяет сценарий предыдущего сезона. Снова во второй половины зимы вдруг отправили в отставку менеджера, которому еще недавно безоглядно доверяли. Джесси Марш в 2022-м году сменил Марсело Бьелсу, и сумел не допустить падения прошлой весной павлинов в Чемпионшип. Но у американца не было и близко такого культового статуса, как у Сумасшедшего из Аргентины, да и результаты в новом чемпионате были посредственные, особенно зимой. В итоге его сменили на Хави Грасию. Испанец начал с важной победы над прямым конкурентом, Саутгемптоном, брал важные очки в марте. В апреле у белых были болезненные неудачи, в виде крупных разгромов (1:4 с Арсеналом, 1:5 с Кристал Пэлас и 1:6 с Ливерпулем), но они чередовались с важной победой над прямым конкурентом, Ноттингем Форест. Но в прошлом туре уступили 1:2 и Фулхэму.

Лестер

Команда уже в прошлом сезоне демонстрировала утрату позиций. Тогда она впервые при Роджерсе осталась по итогам чемпионата без пропуска в еврокубки. Слабо проведенное, в трансферном плане, межсезонье, вызывало тревогу, что и было подтверждено ужасным стартом. Но казалось, что Брендан снова справился. Лисы худо-бедно, но поднялись в середину таблицы, и даже в конце января - февраля выиграли, с учетом кубка, трижды кряду. Вот только потом вообще не было успехов, наоборот, проигрывали всем подряд, только с Брентфордом внезапно сыграв вничью. В итоге команда рухнула в зону вылета, а тренер поменял работу. Его сменил Дин Смит, но он дебютировал с 1:3, пусть и с Манчестер Сити. Зато в субботу получилось оформить волевые 2:1 с Вулверхэмптоном.

Статистика личных встреч

После выхода в АПЛ Лидс выиграл только 1 очный поединок из 5. Лестер побеждал трижды, в том числе в обоих крайних матчах.

Прогноз

Букмекерские конторы рассматривают как фаворита играющий дома Лидс. Но ждем отчаянную борьбу - ставим на тотал больше 2,5 голов c коэффициентом - 1,8.

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Источник Sport.ua
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Andr88
Лидс 29 очков .28 у Лестера 
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