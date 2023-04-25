Италия25 апреля 2023, 08:54 | Обновлено 25 апреля 2023, 09:45
149
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Лацио продлил контракт с полузащитником
28-летний футболист и римский клуб продолжат сотрудничество до июня 2027 года
25 апреля 2023, 08:54 | Обновлено 25 апреля 2023, 09:45
149
0
Итальянский «Лацио» объявил о продлении контракта с полузащитником Данило Катальди.
28-летний футболист и римский клуб продолжат сотрудничество до июня 2027 года.
В сезоне-2022/2023 Катальди провел 37 матчей за «Лацио» и отдал 1 результативную передачу.
Ранее сообщалось, что Иммобиле может завершить карьеру из-за последствий ДТП.
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