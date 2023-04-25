Лацио продлил контракт с полузащитником

Итальянский «Лацио» объявил о продлении контракта с полузащитником Данило Катальди.

28-летний футболист и римский клуб продолжат сотрудничество до июня 2027 года.

В сезоне-2022/2023 Катальди провел 37 матчей за «Лацио» и отдал 1 результативную передачу.

Ранее сообщалось, что Иммобиле может завершить карьеру из-за последствий ДТП.