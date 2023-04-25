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Италия
25 апреля 2023, 08:54 | Обновлено 25 апреля 2023, 09:45
149
0

Лацио продлил контракт с полузащитником

28-летний футболист и римский клуб продолжат сотрудничество до июня 2027 года

25 апреля 2023, 08:54 | Обновлено 25 апреля 2023, 09:45
149
0
Лацио продлил контракт с полузащитником
Getty Images/Global Images Ukraine. Данило Катальди

Итальянский «Лацио» объявил о продлении контракта с полузащитником Данило Катальди.

28-летний футболист и римский клуб продолжат сотрудничество до июня 2027 года.

В сезоне-2022/2023 Катальди провел 37 матчей за «Лацио» и отдал 1 результативную передачу.

Ранее сообщалось, что Иммобиле может завершить карьеру из-за последствий ДТП.

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Лацио продление контракта Данило Катальди
Источник ФК Лацио
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