Максим ЗАДЕРАКА: «Это поражение сделает нас сильнее»
Хавбек «Кривбасса» – о результате матча с «Черноморцем»
Полузащитник криворожского «Кривбасса» Максим Задерака прокомментировал поражение от одесского «Черноморца» (2:3) в матче 22-го тура украинская Премьер-лиги.
– Максим, на табло 2:3, неутешительный счет для «Кривбасса». Заслужено ли команде проиграть по такой игре?
– Трудная была игра, много выпало ребят перед матчем. Но вышли, бились, вроде перевернули ход поединка, но чего-то не хватило. Тренерский штаб будет разбирать на теории ошибки, посмотрим, чего нам не хватило.
– Кстати, что касается тренеров: сегодня вы играли впервые и без главного тренера, и без его ассистента на скамейке. Насколько это было необычно и влияет ли все это на игроков?
– Да, это влияет. Наши тренеры дают эмоцию, и этой эмоции где-то не хватало у поля. Поэтому очень тяжело без них.
– Когда ты забивал, пробивал именно так, чтобы у вратаря шансов не было?
– Вратарь вышел и я ему проткнул мяч между ног. Я не видел, что там игрок мог выбить, но все же мяч залетел, к счастью.
– Соперник воспользовался нашими ошибками?
– «Черноморец» очень хорошая команда, мы их разбирали и видели их сильные качества. Это поражение сделает нас сильнее – разберемся, будем готовиться к другим матчам, анализировать и играть для болельщиков.
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