Цифры и факты. Важнейшие события 22-го тура УПЛ

Важнейшие цифры минувшего тура – в нашем традиционном обзоре.

«Динамо» и «Шахтер» проводят 70-й матч между собой в УПЛ.

Мирча Луческу 30-й раз становится участником украинского классико (25 - с «Шахтером», 5 - с «Динамо»).

Бело-синие не могут взять верх над оранжево-черными 6 игр кряду (=3-3).

Общая голевая серия горняков достигает 20 матчей, а гостевая - 14.

Николай Матвиенко проводит 250-й матч в карьере (ЧУ - 134, КУ - 13, СК - 2, ЕК - 46, СУ - 55), а Даниил Сикан - 50-й за «Шахтер» (ЧУ - 39, СК - 1, ЕК - 10).

Тарас Степаненко, третий раз поразивший ворота киевлян (ЧУ - 2, КУ - 1), забивает 20-й мяч в УПЛ в рядах дончан.

Владислав Ванат проводит 50-й поединок в карьере (ЧУ - 38, КУ - 1, ЕК - 11), а Александр Андриевский - 50-й в чемпионатах Украины в составе «Динамо».

«Днепр-1», 3-й раз подряд взявший верх нал «Рухом» (мячи 8-4), празднует 30-ю викторию на своем поле.

Днепряне обновляют личный антирекорд, пропуская на своем поле 5 игр подряд.

Игорь Когут, ставший автором 30-го гола джокеров своей команды, забивает 10-й мяч «Днепра-1» в поединках с «Рухом».

Подопечные Александра Кучера реализовывают 9-й пенальти кряду.

Личный антирекорд устанавливает «Рух», потерпевший 4-е кряду поражение в гостях (мячи 2-9).

Таллес на 316-й минуте прерывает безголевую серию желто-черных на чужих полях.

«Колос», проводивший 100-й матч в элитном дивизионе, терпит 20-е поражение в родных стенах.

«Заря» 80-й раз играет на «ноль» в гостях.

Владимир Бражко на 381-й минуте прерывает рекордную сухую серию ковалевцев.

«Александрия», подписавшая 3-ю мировую подряд, 10-й раз делит очки с соперниками в этом сезоне, в том числе 7-й под руководством Руслана Ротаня.

Черно-желто-зеленые продлевают беспроигрышную серию в родных стенах до 10 игр (+5=5).

Александрийцы проводят 40-й безголевой поединок на своем поле и прерывают домашнюю забивную серию из 13 матчей. Последний раз «Александрия» не смогла пробить оборону гостей 29 ноября 2021 года - 0:1 с «Зарей».

«Ингулец», расписавший 20-ю мировую в элитном дивизионе, завершает свою рекордную безничейную серию, которая составила 14 игр (+6-8). Последний раз красно-желтые расходились миром с соперниками 19 октября 2022 года - 2:2 в гостях с «Днепром-1».

В матче «Ворскла» - «Металлист» третий раз в истории УПЛ назначается 4 пенальти.

Полтавчане одерживают 3-ю победу подряд (мячи 5-2), а харьковчане терпят 4-е кряду поражение в гостях (мячи 3-9).

«Ворскла», которая отпраздновала 30-ю волевую викторию в элитном дивизионе, становится 5-й командой, преодолевшей 1000-очковый рубеж в чемпионатах Украины - 1002.

«Ворскла» становится вторым клубом после «Карпат», пропустившим 100 мячей с пенальти.

Таулянт Сефери оформляет 3-й дубль бело-зеленых в поединках с желто-синими. При этом первый его гол оказывается 700-м, пропущенным «Металлистом» в УПЛ. А второй - 80-м, забитым полтавчанами с «точки, и 70-м, пропущенным харьковчанами с пенальти.

«Металлист» повторяет личный антирекорд, обходясь без побед 15 игр подряд (=6-9).

Богдан Бойчук становится автором 50-го гола харьковчан в поединках с «Ворсклой». А Юрий Романюк забивает 20-й мяч в гостевых баталиях желто-синих с бело-зелеными. Кроме того, гол Романюка оказывается 100-м, пропущенным командами Виктора Скрипника в чемпионатах Украины.

Вратари «Металлиста» выигрывают 25-ю пенальтийскую дуэль в УПЛ.

«Черноморец», который 15-й раз взял верх над «Кривбассом», становится автором 30-й победы гостей в сезоне-2022/23.

Даниил Алефиренко оформляет 4-й дубль «моряков» во встречах с «Кривбассом». При этом первый его гол оказывается 150-м для команд Романа Григорчука в УПЛ, А второй - 50-м для одесситов в поединках с криворожцами и 350-м, пропущенным украинскими коллективами Юрия Вернидуба во всех турнирах (ЧУ - 288, КУ - 27, ЕК - 35).

Криворожцы 3-й раз уступают одесситам, ведя в счете по ходу матча.

Юрий Вернидуб терпит 80-е поражение в УПЛ, в том числе 10-е во главе «Кривбасса».

Все 4 встречи команд Юрия Вирта и Владимира Шарана в чемпионатах Украины завершаются вничью.

«Верес», третий раз подряд разделивший очки с соперниками, подписывает 50-ю мировую в элитном дивизионе, а «Минай» - 20-ю, в том числе 10-ю - на чужих полях.

Безвыигрышная серия красно-черных достигает 11 игр (=4-7).

Ровенчане обновляют два личных антирекорда, продлив домашние серии без побед и с пропущенными голами до 12 матчей (=4-8).

«Львов» терпит 5-е поражение подряд (мячи 3-13).

«Металлист 1925», отпраздновавший первую викторию в весенней части сезона, прерывает свою «рекордную» безвыигрышную серию из 8 игр (=5-3). Одновременно завершается и безголевой сериал харьковчан - на 456-й минуте.

Мяч, забитый Дмитрием Капинусом, становится 100-м, пропущенным Александром Рыбкой в УПЛ.

1-й матч в чемпионатах Украины проводят Денис Теслюк, Андрей Столярчук (оба - «Рух»), Роман Савченко («Александрия») и Вадим Ющишин («Верес»).

10-й мяч в УПЛ забивают Игорь Когут и Таулянт Сефери (первый в ворота «Металлиста»), 1-й - Фелипе Родригес (в 15-й игре), Дмитрий Капинус (в 17-й) и Юрий Романюк (в 69-й).

В 5-м клубе элитного дивизиона открывает голевой счет Орест Кузык («Черноморец»), во 2-м - Максим Задерака и Максим Лунев (оба - «Кривбасс»).

3-й дубль в украинских чемпионатах делает Таулянт Сефери, 1-й - Даниил Алефиренко (в 16-м матче).

11-й пенальти из 13 реализовывает Артем Довбик, в том числе 8-й подряд, 4-й из 5 - Таулянт Сефери.

4-ю игру кряду поражает ворота соперников Артем Довбик.

40-й сухой матч в УПЛ проводит Никита Шевченко, 15-й - Олег Билык.

50-й «горчичник» зарабатывают для своих команды в нынешнем сезоне Бенито («Динамо») и Богдан Порох («Металлист»).

1-ю красную карточку в карьере получает Игорь Снурницын (в 67-й игре).

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ