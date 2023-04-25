Підтримай кібербезпеку Збройних Сил України
50 млн грн
Підтримати

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. МОУРИНЬО: «Мне очень и очень трудно критиковать команду»
Италия
25 апреля 2023, 03:27 |
56
0

МОУРИНЬО: «Мне очень и очень трудно критиковать команду»

Португалец – о поражении «Ромы» от «Аталанты»

25 апреля 2023, 03:27 |
56
0
МОУРИНЬО: «Мне очень и очень трудно критиковать команду»
Getty Images/Global Images Ukraine. Жозе Моуриньо

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуриньо подвел итог матчу 31-го тура чемпионата Италии с «Аталантой» (1:3).

«Мы закончили матч с девятью игроками из-за травм и даже попали в штангу. Мы могли сделать счет 2:3. Мне очень и очень трудно критиковать команду. Они играют в пределах своих возможностей. Я думаю, что у каждого тренера даже в самых богатых клубах будет проблема, когда не будет игроков. Для некоторых команд это небольшая проблема, для нас это огромная проблема. Это сплоченная команда, в трудные моменты мы всегда вместе, и я думаю, что болельщики также гордятся этой командой.

Травмы связаны с количеством матчей. Сегодня мы пытались защитить тех игроков, которые, как показал медицинский персонал, были более усталыми после матча в четверг», – рассказал Моуриньо.

«Рома» в турнирной таблице Серии А занимает пятое место, имея в активе 56 очков.

По теме:
Аталанта – Рома – 3:1. Ужасный ляп вратаря. Видео голов и обзор матча
Фанаты Сампдории устроили акцию протеста против президента клуба
Дикая ошибка Руя Патрисиу. Рома на выезде проиграла Аталанте
Рома Рим Серия A Аталанта чемпионат Италии по футболу
Источник Reuters
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. Зинченко выиграл забавный челлендж среди игроков Арсенала
Футбол | 24 апреля 2023, 23:23 0
ВИДЕО. Зинченко выиграл забавный челлендж среди игроков Арсенала
ВИДЕО. Зинченко выиграл забавный челлендж среди игроков Арсенала

Украинский футболист вспомнил Ялту, Симферополь, Севастополь и Донецк

Джервонта ДЭВИС: «Бой с Хейни? Пусть сосредоточится на Ломаченко»
Бокс | 24 апреля 2023, 11:28 0
Джервонта ДЭВИС: «Бой с Хейни? Пусть сосредоточится на Ломаченко»
Джервонта ДЭВИС: «Бой с Хейни? Пусть сосредоточится на Ломаченко»

Боксер не знает, кто станет следующим соперником

ВИДЕО. Absolute belter. Мудрик положил бисиклетой мяч в ворота
Футбол | 24.04.2023, 21:37
ВИДЕО. Absolute belter. Мудрик положил бисиклетой мяч в ворота
ВИДЕО. Absolute belter. Мудрик положил бисиклетой мяч в ворота
Турнирная таблица УПЛ. Шахтер удерживает лидерство, острая борьба за ЛЧ
Футбол | 24.04.2023, 20:15
Турнирная таблица УПЛ. Шахтер удерживает лидерство, острая борьба за ЛЧ
Турнирная таблица УПЛ. Шахтер удерживает лидерство, острая борьба за ЛЧ
Арина СОБОЛЕНКО: «Свёнтек мне ничего не сказала, и я ей ничего не сказала»
Теннис | 24.04.2023, 07:20
Арина СОБОЛЕНКО: «Свёнтек мне ничего не сказала, и я ей ничего не сказала»
Арина СОБОЛЕНКО: «Свёнтек мне ничего не сказала, и я ей ничего не сказала»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Не продержался и месяца. Тоттенхэм уволил главного тренера
Не продержался и месяца. Тоттенхэм уволил главного тренера
24.04.2023, 19:40 14
Футбол
Лига чемпионов. Челси уступил Барселоне, у Вольфсбурга с Арсеналом – ничья
Лига чемпионов. Челси уступил Барселоне, у Вольфсбурга с Арсеналом – ничья
24.04.2023, 05:12
Футбол
Очередные мячи Алефиренко. Черноморец дожал Кривбасс в Кривом Роге
Очередные мячи Алефиренко. Черноморец дожал Кривбасс в Кривом Роге
23.04.2023, 17:37 8
Футбол
Что ждет Джервонту после яркой победы над Гарсией
Что ждет Джервонту после яркой победы над Гарсией
24.04.2023, 13:40
Бокс
Райан ГАРСИЯ: «Танк – отличный боец. Я просто не мог встать»
Райан ГАРСИЯ: «Танк – отличный боец. Я просто не мог встать»
23.04.2023, 08:32 3
Бокс
Пора повышаться в классе? Сборная Украины сыграет на ЧМ в Дивизионе 1B
Пора повышаться в классе? Сборная Украины сыграет на ЧМ в Дивизионе 1B
23.04.2023, 09:10 3
Хоккей
Ронни О'Салливан разгромил иранца, который имел наглость угрожать легенде
Ронни О'Салливан разгромил иранца, который имел наглость угрожать легенде
23.04.2023, 11:15 6
Снукер
Стала известна оценка Малиновского за победный матч с Лионом
Стала известна оценка Малиновского за победный матч с Лионом
24.04.2023, 01:52
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности