МОУРИНЬО: «Мне очень и очень трудно критиковать команду»

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуриньо подвел итог матчу 31-го тура чемпионата Италии с «Аталантой» (1:3).

«Мы закончили матч с девятью игроками из-за травм и даже попали в штангу. Мы могли сделать счет 2:3. Мне очень и очень трудно критиковать команду. Они играют в пределах своих возможностей. Я думаю, что у каждого тренера даже в самых богатых клубах будет проблема, когда не будет игроков. Для некоторых команд это небольшая проблема, для нас это огромная проблема. Это сплоченная команда, в трудные моменты мы всегда вместе, и я думаю, что болельщики также гордятся этой командой.

Травмы связаны с количеством матчей. Сегодня мы пытались защитить тех игроков, которые, как показал медицинский персонал, были более усталыми после матча в четверг», – рассказал Моуриньо.

«Рома» в турнирной таблице Серии А занимает пятое место, имея в активе 56 очков.