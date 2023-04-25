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  4. Ничейное классичное, Шовковский вместо Луческу, инфарктная победа Днепра-1
Украина. Премьер лига
25 апреля 2023, 01:48 | Обновлено 25 апреля 2023, 01:54
51
0

Ничейное классичное, Шовковский вместо Луческу, инфарктная победа Днепра-1

Самые интересные события 22-го тура УПЛ – в нашем традиционном обзоре

25 апреля 2023, 01:48 | Обновлено 25 апреля 2023, 01:54
51
0
Ничейное классичное, Шовковский вместо Луческу, инфарктная победа Днепра-1
ФК Шахтер Донецк

Тур прошел под знаком украинского дерби: в Киеве встретились «Динамо» и «Шахтер». Игра получилось упорной, но малоинтересной – ничья 1:1. Очередную победу в весенней части сезона одержала «Заря». В игре с четырьмя (!) пенальти «Ворскла» одолела «Металлист». «Днепр-1» в компенсированное время вырвал победу у «Руха».

Штрафной тура

Исход поединка между «Колосом» и «Зарей» решил «стандарт». На 30-й минуте встречи Золотов не по правилам остановил проход Антюха, и арбитр Козык назначил штрафной удар. Булеца бить по воротам не решился, так как был острый угол, да и до цели далековато, поэтому отпасовал ближе к центру на Бражко. Тот пробил слета, и мяч, обогнув стенку, влетел в левый угол ворот Волынца.

Пенальти тура

Сразу четыре одиннадцатиметровых штрафных удара было назначено в матче «Ворскла» – «Металлист» (и все – в первом тайме). Три из них судья Омельченко поставил в ворота гостей. И все три исполнял Сефери (два реализовал). За «Металлист» с «точки» отличился Бойчук.


Фото – УПЛ

Антирекорд тура

«Верес» вновь не выиграл. В этот раз подопечные Юрия Вирта не смогли одолеть «Минай»: ничья 1:1. Для «народной команды» данный поединок стал 11-м подряд без побед. Это повторение клубного антирекорда.

Матч тура

Главное отечественное дерби прошло на стадионе «Динамо». Несмотря на ощутимую разницу в очках – в турнирной таблице «горняки» опережают динамовцев на целых 12 очков, матч получился напряженным и принципиальным. Как и подобаем «классичному». Однако в остальных игровых аспектах встреча получилась весьма заурядной. Ни скоростей, ни идей, ни должного мастерства в нужном количестве соперники не продемонстрировали. «Шахтер» открыл счет в дебюте встречи благодаря курьезному голу имени Степаненко и Нещерета. «Динамо» отыгралось под занавес игры благодаря отличному удару Андриевского. Вот и все интересности в этом матче.


Фото – ФК Шахтер Донецк

Ошибка тура

Ничто не предвещало проблем у ворот «Динамо» в моменте, когда на 12 минуте встречи капитан «горняков» Степаненко решился на удар метров с 35-ти. Удар у Тараса не получился особо акцентированным: мяч со средней скоростью летел по центру ворот. Но то ли Нещерета заслепило солнце, то ли дезориентировал Траоре, в последний момент пригнувшийся под мячом, но факт остается фактом: динамовский голкипер не среагировал на достаточно простой и безобидный удар.


Фото – ФК Шахтер Донецк

Гол тура

А вот динамовцы в ворота «Шахтера» забили шедевр. Степаненко, отличившийся в воротах киевлян, отличился и в негативном свете: он с нарушением правил остановил проход Царенко. Судья Романов назначил штрафной удар. К мячу подошел Андриевский, и очень точным и сильным ударом отправил мяч в левый от Трубина угол ворот. Вытащить такой удар у голкипера «горняков» не было ни малейшего шанса.

Откровение тура

После игры против «Шахтера» главный тренер «Динамо» Мирча Луческу заявил, что из-за болезни на время уходит из команды: «Я ложусь на больничный, мне надо сделать операцию на ноге. Исполнять обязанности главного тренера будет Александр Шовковский, но я постоянно буду с командой, буду контролировать. Я мог бы это сделать в другой стране, но я считаю, что надо остаться в Киеве, чтобы быть рядом с командой, это важно для игроков, «Динамо», и возможно даже для Украины».

Победа тура

Они не виделись долго – победа и «Металлист-1925»: целых восемь поединков. Да и голов харьковская команда не забивала тоже давно: в последний раз «двадцать пятые» отличились в 17-м туре против «Черноморца». И вот наконец в матче против «Львова» харьковчан прорвало: выиграли 2:0. А вот «Львов» и дальше остается безнадежным аутсайдером.

Герой тура

Очередной отличный поединок выдал форвард «Черноморца» Алефиренко. В этот раз результативная игра Даниила стала залогом победы его команды в Кривом Рогу. Он открыл счет в матче в конце первого тайма, мастерски реализовав выход один на один с голкипером. Во втором тайме «Кривбасс» не только сравнял счет, но и вышел вперед. Однако благодаря точному удару Кузыка одесситы восстановили равновесие. А победную точку в матче поставил все тот же Алефиренко. Для Даниила это уже шестой гол в весенней части сезона.

Джокер тура

Матч против «Руха» для «Днепра-1» поначалу складывался удачно. К середине первой половины встречи подопечные Кучера вели 2:0. Однако «благодаря» собственным ошибкам днепряне позволили сопернику не только сократить отставание в счете, но и восстановить равновесие. Тем не менее, «Днепр-1» таки сумел вырвать победу. На третьей компенсированной к основному времени второго тайма минуте отличился Когут, который вышел на замену на 80-й минуте игры.


Фото – СК Днепр-1

Ничья тура

И снова здравствуйте! После назначения главным тренером «Александрии» Руслана Ротаня, команда под его руководством провела восемь поединков в УПЛ. И в семи из них были зафиксированы ничейные исходы. Скорее всего, из борьбы за топ-4 александрийцы уже окончательно вышли. Нужно ли было менять шило на мыло?

Символическая сборная тура: Бандура – Мирошниченко, Сирота, Матвиенко – Степаненко, Бражко, Андриевский – Бенито, Когут, Р.Русин, – Алефиренко.

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статьи эксклюзив Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Динамо - Шахтер Даниил Алефиренко Александрия Руслан Ротань Ворскла - Металлист Верес Ровно Юрий Вирт
Источник Sport.ua
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