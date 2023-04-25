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25 апреля 2023, 00:23 | Обновлено 25 апреля 2023, 00:32
80
0

Украинский полузащитник сделал две ассиста в матче чемпионата Шотландии

Максим Кучерявый провел отличный матч за шотландский «Фалкирк»

25 апреля 2023, 00:23 | Обновлено 25 апреля 2023, 00:32
80
0
Украинский полузащитник сделал две ассиста в матче чемпионата Шотландии
ФК Фалкирк. Максим Кучерявый

Український півзахисник Максим Кучерявий зробив дві гольові передачі за шотландський «Фалкірк».

Хавбек провів чудову гру проти проти Аллоа Атлетік (4:1). Максим віддав асисти на 9-й та 15-й хвилинах матчу, і його команда повела у рахунку 2:0.

Кучерявий, який грає за «Фалкірк» на правах оренди із «Сент-Джонстона», зіграв 11 матчів, забив 1 гол і зробив 3 гольові передачі.

«Фалкірк» посідає друге місце в турнірній таблиці третього дивізіону Шотландії (64 очки).

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Фалкирк аренда игрока Сент-Джонстон чемпионат Шотландии по футболу Максим Кучерявый
Источник Sport.ua
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