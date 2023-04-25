Другие новости25 апреля 2023, 00:23 | Обновлено 25 апреля 2023, 00:32
80
0
Украинский полузащитник сделал две ассиста в матче чемпионата Шотландии
Максим Кучерявый провел отличный матч за шотландский «Фалкирк»
25 апреля 2023, 00:23 | Обновлено 25 апреля 2023, 00:32
80
0
Український півзахисник Максим Кучерявий зробив дві гольові передачі за шотландський «Фалкірк».
Хавбек провів чудову гру проти проти Аллоа Атлетік (4:1). Максим віддав асисти на 9-й та 15-й хвилинах матчу, і його команда повела у рахунку 2:0.
Кучерявий, який грає за «Фалкірк» на правах оренди із «Сент-Джонстона», зіграв 11 матчів, забив 1 гол і зробив 3 гольові передачі.
«Фалкірк» посідає друге місце в турнірній таблиці третього дивізіону Шотландії (64 очки).
Читайте также:Кучерявый был признан игроком месяца в Фалкирке
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 24 апреля 2023, 23:05 2
Футболист «Барсы» получил травму, и на поле был вызван врач
Футбол | 24 апреля 2023, 16:18 43
19-летний эквадорец продолжит карьеру в УПЛ
Футбол | 24.04.2023, 14:58
Футбол | 24.04.2023, 20:15
Футбол | 24.04.2023, 16:15
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
23.04.2023, 22:35 3
23.04.2023, 17:37 8
23.04.2023, 08:00
23.04.2023, 00:10 8
23.04.2023, 08:32 3
23.04.2023, 01:55
Бокс
Футбол