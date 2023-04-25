Украинский полузащитник сделал две ассиста в матче чемпионата Шотландии

Український півзахисник Максим Кучерявий зробив дві гольові передачі за шотландський «Фалкірк».

Хавбек провів чудову гру проти проти Аллоа Атлетік (4:1). Максим віддав асисти на 9-й та 15-й хвилинах матчу, і його команда повела у рахунку 2:0.

Кучерявий, який грає за «Фалкірк» на правах оренди із «Сент-Джонстона», зіграв 11 матчів, забив 1 гол і зробив 3 гольові передачі.

«Фалкірк» посідає друге місце в турнірній таблиці третього дивізіону Шотландії (64 очки).