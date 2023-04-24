Все награды – морякам. Определен лучший игрок и тренер 22-го тура УПЛ
Даниил Алефиренко и Роман Григорчук отлично показали себя в матче с «Кривбассом»
Экспертный совет украинской Премьер-лиги определился с лучшим футболистом и тренером 22-го тура.
Обе награды достались представителям одесского клуба «Черноморец».
Даниил Алефиренко признан лучшим игроком, а Роман Григорчук – лучшим тренером.
«Черноморец» под руководством Григорчука в 22-м туре УПЛ обыграл криворожский «Кривбасс» со счетом 3:2 на выезде. Дублем в этом поединке отметился Алефиренко. 23-летний Алефиренко перешел к «морякам» из луганской «Зари» на правах аренды в зимнее трансферное окно и провел за одесситов семь матчей, в которых забил шесть голов.
Сейчас подопечные Григорчука занимают 11-е место в таблице чемпионата Украины. У команды 23 очка после 22 туров. За 7 игр после зимнего перерыва «Черноморец» проиграл всего 1 раз, выиграл 3 игры и сыграл 3 ничьи.
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