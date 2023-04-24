Підтримай кібервплив Збройних Сил України
50 млн грн
Підтримати

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Все награды – морякам. Определен лучший игрок и тренер 22-го тура УПЛ
Украина. Премьер лига
24 апреля 2023, 22:21 | Обновлено 24 апреля 2023, 22:23
287
0

Все награды – морякам. Определен лучший игрок и тренер 22-го тура УПЛ

Даниил Алефиренко и Роман Григорчук отлично показали себя в матче с «Кривбассом»

24 апреля 2023, 22:21 | Обновлено 24 апреля 2023, 22:23
287
0
Все награды – морякам. Определен лучший игрок и тренер 22-го тура УПЛ
ФК Черноморец. Даниил Алефиренко

Экспертный совет украинской Премьер-лиги определился с лучшим футболистом и тренером 22-го тура.

Обе награды достались представителям одесского клуба «Черноморец».

Даниил Алефиренко признан лучшим игроком, а Роман Григорчук – лучшим тренером.

«Черноморец» под руководством Григорчука в 22-м туре УПЛ обыграл криворожский «Кривбасс» со счетом 3:2 на выезде. Дублем в этом поединке отметился Алефиренко. 23-летний Алефиренко перешел к «морякам» из луганской «Зари» на правах аренды в зимнее трансферное окно и провел за одесситов семь матчей, в которых забил шесть голов.

Сейчас подопечные Григорчука занимают 11-е место в таблице чемпионата Украины. У команды 23 очка после 22 туров. За 7 игр после зимнего перерыва «Черноморец» проиграл всего 1 раз, выиграл 3 игры и сыграл 3 ничьи.

По теме:
Александрия – Ингулец – 0:0. Команда Ротаня без голов. Видеообзор матча
Турнирная таблица УПЛ. Шахтер удерживает лидерство, острая борьба за ЛЧ
Днепр-1 – Рух – 3:2. Грубый ляп Валефа. Видео голов и обзор матча
Даниил Алефиренко Роман Григорчук лучший тренер лучший игрок Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Черноморец Одесса Кривбасс Кривой Рог Кривбасс - Черноморец
Источник УПЛ
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Что ждет Джервонту после яркой победы над Гарсией
Бокс | 24 апреля 2023, 13:40 0
Что ждет Джервонту после яркой победы над Гарсией
Что ждет Джервонту после яркой победы над Гарсией

Следующий соперник для Ломаченко или Хейни?

Не продержался и месяца. Тоттенхэм уволил главного тренера
Футбол | 24 апреля 2023, 19:40 10
Не продержался и месяца. Тоттенхэм уволил главного тренера
Не продержался и месяца. Тоттенхэм уволил главного тренера

Кристиан Стеллини покидает клуб

ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер подписал Дениля Кастильо
Футбол | 24.04.2023, 16:18
ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер подписал Дениля Кастильо
ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер подписал Дениля Кастильо
Стала известна оценка Малиновского за победный матч с Лионом
Футбол | 24.04.2023, 01:52
Стала известна оценка Малиновского за победный матч с Лионом
Стала известна оценка Малиновского за победный матч с Лионом
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Я бы Зинченко и задом обгонял в свое время»
Футбол | 24.04.2023, 16:38
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Я бы Зинченко и задом обгонял в свое время»
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Я бы Зинченко и задом обгонял в свое время»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Джервонта Дэвис – Райан Гарсия. Развязка в 7-м раунде. Видео боя и нокаута
Джервонта Дэвис – Райан Гарсия. Развязка в 7-м раунде. Видео боя и нокаута
23.04.2023, 07:15
Бокс
Был пенальти или нет? Ракицкий сыграл рукой около своих ворот
Был пенальти или нет? Ракицкий сыграл рукой около своих ворот
22.04.2023, 17:54 15
Футбол
Валеф здорово почудил. Днепр-1 с трудом обыграл Рух
Валеф здорово почудил. Днепр-1 с трудом обыграл Рух
24.04.2023, 14:58 34
Футбол
Пора повышаться в классе? Сборная Украины сыграет на ЧМ в Дивизионе 1B
Пора повышаться в классе? Сборная Украины сыграет на ЧМ в Дивизионе 1B
23.04.2023, 09:10 3
Хоккей
ДЖЕРВОНТА: «Я говорю: вставай! А он просто отрицательно покачал головой»
ДЖЕРВОНТА: «Я говорю: вставай! А он просто отрицательно покачал головой»
23.04.2023, 08:00
Бокс
Ярмоленко сделал ассист. Аль-Айн упустил победу, пропустив 2 мяча в конце
Ярмоленко сделал ассист. Аль-Айн упустил победу, пропустив 2 мяча в конце
23.04.2023, 22:35 3
Футбол
Украинский Халк проиграл. Баколе финишировал Шевадзуцкого в 3-м раунде
Украинский Халк проиграл. Баколе финишировал Шевадзуцкого в 3-м раунде
22.04.2023, 23:35 18
Бокс
Очередные мячи Алефиренко. Черноморец дожал Кривбасс в Кривом Роге
Очередные мячи Алефиренко. Черноморец дожал Кривбасс в Кривом Роге
23.04.2023, 17:37 8
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности