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  4. ВАЦКО: «Суркисы не видят Шовковского главным тренером Динамо»
Украина. Премьер лига
24 апреля 2023, 22:05 | Обновлено 24 апреля 2023, 22:14
1150
2

ВАЦКО: «Суркисы не видят Шовковского главным тренером Динамо»

Александр Шовковский получил шанс проявить себя в качестве главного тренера

24 апреля 2023, 22:05 | Обновлено 24 апреля 2023, 22:14
1150
2
ВАЦКО: «Суркисы не видят Шовковского главным тренером Динамо»
ФК Динамо Киев. Александр Шовковский

Футбольный журналист Виктор Вацко рассказал о ситуации вокруг нового тренера киевского «Динамо»:

«Мне кулуарно люди рассказывали, что Суркисы не видят Шовковского будущим главным тренером «Динамо».

С одной стороны не видят Шовковского будущим главным тренером «Динамо», а с другой – именно его назначают фактически исполняющим обязанности. Это шанс для Александра на фоне не наилучшего футбола».

22 апреля после матча УПЛ против «Шахтера» (1:1) наставник «Динамо» Мирча Луческу сообщил, что отправляется на операцию, а его временно будет заменять Александр Шовковский.

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Виктор Вацко Игорь Суркис Григорий Суркис Динамо Киев Александр Шовковский новый тренер Динамо назначение тренера
Источник Вацко Live
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Комментарии 2
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Игорек
Посмотрим на результаты в ближайших матчах!
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+1
Remark
Опять, повторюсь, я тоже его не вижу главным тренером ДК. По крайне мере на данный момент и ближайшее будущее. Поставили б и.о Гусева, все бы кричали: вот он новый главный тренер ДК! 
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+1
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