ВАЦКО: «Суркисы не видят Шовковского главным тренером Динамо»
Александр Шовковский получил шанс проявить себя в качестве главного тренера
Футбольный журналист Виктор Вацко рассказал о ситуации вокруг нового тренера киевского «Динамо»:
«Мне кулуарно люди рассказывали, что Суркисы не видят Шовковского будущим главным тренером «Динамо».
С одной стороны не видят Шовковского будущим главным тренером «Динамо», а с другой – именно его назначают фактически исполняющим обязанности. Это шанс для Александра на фоне не наилучшего футбола».
22 апреля после матча УПЛ против «Шахтера» (1:1) наставник «Динамо» Мирча Луческу сообщил, что отправляется на операцию, а его временно будет заменять Александр Шовковский.
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