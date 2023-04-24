ВАЦКО: «Суркисы не видят Шовковского главным тренером Динамо»

Футбольный журналист Виктор Вацко рассказал о ситуации вокруг нового тренера киевского «Динамо»:

«Мне кулуарно люди рассказывали, что Суркисы не видят Шовковского будущим главным тренером «Динамо».

С одной стороны не видят Шовковского будущим главным тренером «Динамо», а с другой – именно его назначают фактически исполняющим обязанности. Это шанс для Александра на фоне не наилучшего футбола».

22 апреля после матча УПЛ против «Шахтера» (1:1) наставник «Динамо» Мирча Луческу сообщил, что отправляется на операцию, а его временно будет заменять Александр Шовковский.