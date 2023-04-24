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Англия
24 апреля 2023, 18:52 | Обновлено 24 апреля 2023, 18:55
1742
0

Голевые ошибки Зинченко и Цыганкова: как сыграли украинцы в топ-чемпионатах

Блогер Sport.ua Сергей Тищенко рассказывает, как украинцы проявили себя в ведущих чемпионатах

24 апреля 2023, 18:52 | Обновлено 24 апреля 2023, 18:55
1742
0
Голевые ошибки Зинченко и Цыганкова: как сыграли украинцы в топ-чемпионатах
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Цыганков

На выходных прошел тур в ведущих чемпионатах Европы. Отметим, что Илья Забарный не сыграл в провальном матче «Борнмута» против «Вест Хэма», а матч «Челси» Мудрика перенесен из-за поединков Кубка Англии. Эдуард Соболь не попал в заявку «Страсбура» на поединок с «Реймсом», а Лунин привычно для себя провел матч Примеры на скамье запасных «Реала».

Подводим итоги для наших соотечественников из топ-лиг.

Зинченко потерял своего игрока во время углового

«Арсенал» потерял важные очки в матче против последней команды АПЛ «Саутгемптона» – 3:3.

Уже к 15-й минуте «канониры» уступали – 0:2. Хозяева до перерыва смогли отквитать один мяч, но в середине второго тайма снова пропустили. «Арсенал» спасся от поражения в конце игры, когда в течение двух минут забил дважды.

Getty Images/Global Images Ukraine

Александр Зинченко вышел в стартовом составе своей команды и провел на поле 72 минуты, после чего был заменен на Эдди Нкетиа. Украинец провел очень слабый матч. Не был привычно продуктивен в позиционной атаке, не предлагал себя на чужой половине поля. Стал виновником третьего пропущенного мяча в свои ворота, когда откровенно упустил Дуе Чалета-Цара во время углового. Хорватский защитник беспрепятственно расстреливал ворота, очутившись за спиной игрока сборной Украины. Возможно, Зинченко так и не смог полноценно восстановиться после мышечной травмы, из-за которой пропустил предыдущий матч против «Вест Хэма».

Команда Микеля Артеты не может победить уже в третьем матче подряд. Отрыв от «Ман Сити» составляет 5 очков. Но «горожане» имеют на две игры меньше.

Хороший матч Миколенко

Getty Images/Global Images Ukraine

«Эвертон» в гостях разошелся миром с «Кристал Пэлас» – 0:0.

Обе команды создали минимум опасных моментов у ворот соперника. Последние 10 минут встречи хозяева играли в большинстве, но не смогли воспользоваться численным преимуществом.

Виталий Миколенко вышел в стартовом составе и провел весь матч. В игре, где было много борьбы, единоборств, украинец чувствовал себя в своей тарелке. Виталий закрыл свой фланг в защите, во втором тайме начал активнее подключаться к атакам.

В последних 4 поединках «ириски» набрали только 2 очка и опустились в зону вылета. «Эвертон» по дополнительным показателям уступает «Лестеру».

Голевая ошибка Цыганкова

«Жирона» в гостях минимально уступила «Вальядолиду» – 0:1.

Судьбу поединка решил единственный гол Мончу Родригеса в середине первого тайма.

Игра с моментами у обоих ворот завершилась минимальной победой хозяев. Кроме того, из-за травм гости потеряли Тони Вилью и Алейша Гарсию.

Виктор Цыганков вышел в стартовом составе и провел весь матч на поле. Украинец провел хорошую игру в плане конструктива. Имел шанс сравнять счет в конце первого тайма, но проиграл борьбу на втором этаже защитнику «Вальядолида». Опасно выполнял стандарты.

Во втором тайме разогнал атаку и сделал острый пас на Ивана Мартина, но тому помешали пробить по воротам с удобной позиции. Отдал на Арнау Мартинеса в штрафной соперника. Прострел последнего только чудом не завершился голом. К концу матча Цыганков уже физически подсел.

Мончу забил победный гол из-под Цыганкова. Бывший лидер «Динамо» не успел накрыть испанского полузащитника. Вопрос только в том: должен ли Цыганков вообще играть с этим футболистом или пытался исправить ошибку кого-то из партнеров? Отсутствие оборонных навыков у Виктора не позволило быстрее сориентироваться в ситуации. Цыганков опоздал буквально на секунду.

«Жирона» прервала серию из четырех матчей без поражений и опустилась на одиннадцатое место.

Малиновский вернулся в основной состав

Getty Images/Global Images Ukraine

«Марсель» вырвал победу в гостях над «Лионом» – 2:1.

Гости вышли вперед в самом конце первого тайма. «Лион» смог сравнять счет в середине второго тайма. Победный гол «Марсель» забил уже в добавленное к матчу время. Автоголом отличился Мало Гюсто.

Руслан Малиновский впервые за два матча вышел в стартовом составе своей команды и провел на поле 83 минуты, после чего был заменен. Результативными действиями украинец не отличился. Но, в целом, провел хороший матч. Руслан персонально опекал лидера середины поля «Лиона» Корентена Толиссо. Украинец смог закрыть бывшего игрока «Баварии» и сборной Франции.

Победа позволила «Марселю» закрепиться на втором месте Лиги 1. Команда Малиновского на один балл опережает третий «Ланс». Отрыв от лидера ПСЖ составляет 8 очков.

Коваленко вышел на замену

«Специя» разошлась миром в гостях с последней командой Серии А «Сампдорией» – 1:1. Хозяева забили первыми, но не смогли удержать победу.

Виктор Коваленко начал матч на скамейке запасных. Украинец вышел на поле только в добавленное к игре время и особо ничем не отличился.

«Специя» только на одно очко опережает зону вылета.

Cергей ТИЩЕНКО

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статьи эксклюзив Руслан Малиновский Александр Зинченко Виталий Миколенко Виктор Коваленко Виктор Цыганков
Источник Sport.ua
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