Зубков вернулся в общую группу Шахтера

«Шахтер» сообщил о том, что вингер команды Александр Зубков восстановился после травмы. Сегодня, 24 апреля, он уже тренировался в общей группе команды Игора Йовичевича.

Зубков получил травму в матче 1/8 финала Лиги Европы против «Фейенорда» (1:7) 16 марта. После этого он пропустил в том числе и матч сборной Украины против Англии.

В нынешнем сезоне Зубков провел 19 матчей за «Шахтер» во всех турнирах, и отличился в них 6 голами и 1 ассистом.