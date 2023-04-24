Украина. Премьер лига24 апреля 2023, 18:09 |
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Зубков вернулся в общую группу Шахтера
Вингер восстановился после травмы
24 апреля 2023, 18:09 |
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«Шахтер» сообщил о том, что вингер команды Александр Зубков восстановился после травмы. Сегодня, 24 апреля, он уже тренировался в общей группе команды Игора Йовичевича.
Зубков получил травму в матче 1/8 финала Лиги Европы против «Фейенорда» (1:7) 16 марта. После этого он пропустил в том числе и матч сборной Украины против Англии.
В нынешнем сезоне Зубков провел 19 матчей за «Шахтер» во всех турнирах, и отличился в них 6 голами и 1 ассистом.
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Жаль,что не перед матчем с опзжниками шубкиса вернулся