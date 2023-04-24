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Украина. Премьер лига
24 апреля 2023, 18:09 |
125
2

Зубков вернулся в общую группу Шахтера

Вингер восстановился после травмы

24 апреля 2023, 18:09 |
125
2
Зубков вернулся в общую группу Шахтера
ФК Шахтер Донецк. Александр Зубков

«Шахтер» сообщил о том, что вингер команды Александр Зубков восстановился после травмы. Сегодня, 24 апреля, он уже тренировался в общей группе команды Игора Йовичевича.

Зубков получил травму в матче 1/8 финала Лиги Европы против «Фейенорда» (1:7) 16 марта. После этого он пропустил в том числе и матч сборной Украины против Англии.

В нынешнем сезоне Зубков провел 19 матчей за «Шахтер» во всех турнирах, и отличился в них 6 голами и 1 ассистом.

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Источник ФК Шахтер Донецк
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Комментарии 2
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Maks Krot
Отличные новости Швед Корнеенко и Зубков уже в общей группе  ну ждём Крыськива конечно ,с Петряком вообще не ясно когда и что.теперь точно будет по легче   идти к чемпионству главное не терять очи и без травм больше.
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0
Kak tak
Ооооо
Жаль,что не перед матчем с опзжниками шубкиса вернулся 
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-2
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