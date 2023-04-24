23.04.2023 18:30 – FT 2 : 0
Германия24 апреля 2023, 17:57 | Обновлено 24 апреля 2023, 18:04
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ВИДЕО. Бундеслига. Байер нанес поражение РБ Лейпциг в борьбе за зону ЛЧ
23 апреля состоялись три матча 29-го тура чемпионата Германии
24 апреля 2023, 17:57 | Обновлено 24 апреля 2023, 18:04
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23 апреля состоялись три матча 29-го тура чемпионата Германии.
Байер нанес поражение РБ Лейпциг (2:0) в борьбе за зону Лиги чемпионов.
Бундеслига. 29-й тур, 23 апреля
Фрайбург – Шальке – 4:0
Байер – РБ Лейпциг – 2:0
Боруссия М – Унион Берлин – 0:1
События матча
86’
ГОЛ ! С пенальти забил Надием Амири (Байер).
85’
Доминик Собослои (РБ Лейпциг) получает красную карточку.
40’
ГОЛ ! Мяч забил Адам Гложек (Байер).
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