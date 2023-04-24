Марокканский защитник Нуссаир Мазрауи хочет покинуть «Баварию» всего через год после перехода из «Аякса». Об этом сообщают немецкие СМИ.

Причина такого решение – недостаточное количество игровой практики в Мюнхене. В нынешнем сезоне Мазрауи принял участие в 21 матче за «Баварию» во всех турнирах и отличился 3 ассистами.

На 25-летнего марокканца претендует ряд клубов, среди которых – туринский «Ювентус». Контракт Мазрауи рассчитан до лета 2026 года, трансферная стоимость оценивается в 28 миллионов евро.