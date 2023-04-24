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  4. Титулы Свентек и Алькараса, трофей Олейниковой, сенсационный серб в Боснии
ATP
24 апреля 2023, 20:50 |
156
0

Титулы Свентек и Алькараса, трофей Олейниковой, сенсационный серб в Боснии

Sport.ua подводит итоги недели в теннисе

24 апреля 2023, 20:50 |
156
0
Титулы Свентек и Алькараса, трофей Олейниковой, сенсационный серб в Боснии
Getty Images/Global Images Ukraine. Ига Свентек

Завершилась предпоследняя неделя теннисного апреля, на которой украинские теннисисты не смогли порадовать наших болельщиков на турнирах АТР и WTA. Тем не менее, украинцы провели отличную неделю на соревнованиях уровня ITF и даже отличились несколькими титулами. Наиболее престижные турниры прошли в Штутгарте (WTA 500 женщины), Барселоне (ATP 500 мужчины), а также в Бане-Луке и Мюнхене (ATP 250 у мужчин).

WTA 500 Штутгарт

В квалификации к грунтовому немецкому турниру в закрытом помещении приняла участие украинская теннисистка Даяна Ястремская. Однако она откровенно провалила выступления. Уже в первом раунде отбора Даяна завершила участие на этих соревнованиях, проиграв в трех партиях Кэти Волынец, далеко не любительнице глины. Причем стоит отметить, что первый сет остался за Ястремской, а во втором и счет был 3:1, и матчбол в 10-м гейме, и тай-брейк.

В основе никто из украинок участие не принимал, лидеры нашего женского тенниса Ангелина Калинина и Марта Костюк взяли неделю отдыха перед турниром в Мадриде.

Титул на соревнованиях выиграла первая ракетка мира Ига Свентек, для которой этот турнир стал первым грунтовым в сезоне. Ига успешно защитила трофей, которая выиграла еще в прошлом году, а также забрала новый Porsche (организаторы соревнования тесно сотрудничают с владельцами компании). Интересно, что в финале полька обыграла Арину Соболенко, с которой также играла в матче за титул в прошлом году. Для Иги это второй титул в 2023 году.


Getty Images/Global Images Ukraine. Ига Свентек

ATP 500 Барселона / ATP 250 Мюнхен / ATP 250 Баня-Лука

Родина глиномесов открыла свои двери для грунтового сезона соревнованиями в Барселоне. Вторая ракетка мира Карлос Алькарас приехал в Испанию защищать трофей, с чем он успешно и справился. В финале Карлитос уверенно обыграл Стефаноса Циципаса, нанеся ему 4-е поражение в 4 личных встречах. По сетки Карлос также прошелся достаточно уверенно, выиграв все 10 сетов. Для 19-летнего испанца это 8-й титул в карьере и 3-й в текущем сезоне.

Отметим, что на турнире в Барселоне участие принял и первый номер украинского мужского тенниса Алексей Крутых. Украинец прошел квалификацию, обыграв Зекича и Гренье, но в 1/32 финала встретился с представителем страны 404 Павелом Котовым, которому проиграл в трех партиях, причем выиграв первую на тай-брейке.


Getty Images/Global Images Ukraine. Карлос Алькарас

В Мюнхене, как и в Штутгарте, и в Барселоне титул был успешно защищен. 19-летний датчанин Хольгер Руне в эпичном финале против Ботика ван де Зандсхулпа снова выиграл трофей. Руне уверенно дошел до финала, но там горел в третьем сете 2:5 (15:40) с двумя брейками. Тем не менее, Хольгер сделал невероятный камбек и вырвал победу на тай-брейке, по ходу отыграв еще 2 матчбола в 12-м гейме на приеме.

Видеообзор матча Хольгер Руне – Ботик ван де Зансхулп:

Турнир в боснийском городе Баня-Лука завершился достаточно неожиданно. Кто мог подумать, что 70-я ракетка мира Душан Лайович, который брал единственный трофей за карьеру в Умаге в 2019 году, сможет выиграть титул на этих кортах? По ходу турнира 32-летний серб не только обыграл Андрея Рублева в финале, но еще и взял верх над лидером рейтинга АТР Новаком Джоковичем в двух сетах! Душан выиграл 2-й титул в карьере и 1-й в сезоне.

Трофей Олейниковой

22-летняя украинская теннисистка Александра Олейникова может занести себе в актив прошлую неделю, которую она провела на грунтовом 15-тысячнике в Тельде (Испания). Александра считалась в 4 поединках до финала фавориткой, а в матче за трофей против Клаудии Бубелите – небольшим андердогом. Тем не менее, Олейникова выиграла турнир, взяв 1-й трофей в сезоне.

Интересно, что украинка провела 3 аналогичных турнира в Тельде подряд. На первом она проиграла той же Бубелите в 1/8 финала, на втором дошла до финала, а на третьем, как уже было сказано выше, взяла титул.


Instagram. Александра Олейникова с братом

Украинские теннисисты на турнирах ITF: финалы Завацкой, Ваншельбойма и Белинского

Украинские теннисисты неплохо провели прошлую неделю на турнирах ITF. Сразу трое (не считая Олейникову) приняли участия в финалах, но не смогли выиграть трофеи.

Член женской сборной Украины по теннису Катарина Завацкая играла на 25-тысячнике в Санта-Маргерита-ди-Пула (Италия). Украинка достаточно спокойно дошла до финала, столкнувшись с проблемами только против Макаровой и Хердзелаш. Но на финал сил ей уже не хватило сил. Катарина упустила шанс взять первый трофей в 2023 году, проиграв Саре Цакаревич.

Украинский теннисист Владислав Белинский неплохо апгрейднул свой теннис вместе с насыщенным календарем, но это сыграло с ним злую шутку. Вячеслав играл много и в паре, и в одиночке на 15-тысячниках в Анталии, выиграв 1 парный трофей. Был шанс взять титул и в одиночном разряде, но в финале соревнований Белинский снялся против Драгоса Мадараса после первых 5 геймов.


Instagram. Вячеслав Белинский

Эрик Ваншельбойм неожиданно провел ударную неделю. Во-первых, он дошел до финала на 25-тысячнике, а во-вторых, по ходу турнира обыграл и первого сеяного соревнований Микаэля Врбенски, и перспективного швейцарца Жерома Кима, да и в финале дал бой 22-летнему, но уже достаточно опытному хорвату Дуже Айдунковичу. Поэтому можно уверенно сказать, что хоть Эрик и не выиграл трофей, но точно удивил своими выступлениями на 25-тысячнике в Сплите.

Два украинских теннисиста Александр Брайнин и Георгий Кравченко взяли парный титул на 15-тысячнике в Тельде. Украинский тандем в финале вырвал победу у испанской пары Кампос / Контри на королевском тай-брейке (до 10 очков). Брайнин и Кравченко впервые выиграли титул вместе. До этого у них было по одному выигранному турниру ITF в паре, но с другими напарниками.


ITF. Александр Брайнин и Георгий Кравченко

Неудача Свитолиной

Экс-третья ракетка мира и бывший лидер украинского женского тенниса Элина Свитолина отчаянно пытается вернуть утраченное мастерство после декрета. На прошлой неделе Элина выступила на 100-тысячнике в Оэйраше. Уже в первом раунде Свитолина завершила выступления на португальском грунтовом турнире, проиграв в трех сетах первой ракетке Дании Кларе Таусон. Украинка выиграла первый сет, во второй партии имела матчбол, но просела физически на тай-брейке и не смогла показать хорошую игру в третьем сете.

На этой неделе Элина сыграет на тысячнике в Мадриде. 26 апреля она встретится с Александрой Саснович. Не самая сильная теннисистка, но тем не менее находится в топ-50. Учитывая то, что Свитолина за карьеру редко доходила до второго круга на кортах Мадрида, то ей будет сложно в этом поединке. Однако видно, что украинка старается и действительно заинтересована играть, прогрессировать и побеждать. Критиковать Свитолину за всего 1 победу в 4 матчах точно не стоит.


Instagram. Элина Свитолина

Прогресс Сачко

Виталий Сачко постепенно начинает показывать более успешный и качественный теннис. На прошлой неделе он выступил на мексиканском челленджере в Морелосе. Там он дошел до четвертьфинала где чуть не обыграл Джеймса Дакворта. Виталий выиграл первый сет, а во втором дошел до тай-брейка, после чего поединок был прерван из-за дождя. Видимо, именно это и сбило темп Сачко, ведь он проиграл тай-брейк всухую – 0:7.

В третьей партии Виталий сделал брейк в 10-м гейме, когда Дакворт подавал на матч, однако затем отдал свою подачу с 40:0 в следующем гейме. Прогресс видно, но хардовую часть сезона вряд ли украинец может занести к себе в актив. Далее он выступит впервые в сезоне на грунте в Чехии. Посмотрим, что с этого выйдет...

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Ботик ван де Зандсхулп Александра Олейникова ITF Тельде Хольгер Руне Карлос Алькарас (теннисист) Стефанос Циципас Алексей Крутых Ига Свёнтек Арина Соболенко Даяна Ястремская Душан Лайович Новак Джокович Андрей Рублев Элина Свитолина Катарина Завацкая Эрик Ваншельбойм Вячеслав Белинский Александр Брайнин Георгий Кравченко Виталий Сачко WTA Штутгарт ATP Барселона ATP Баня-Лука ATP Мюнхен статьи эксклюзив итоги недели в теннисе
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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