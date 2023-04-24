Титулы Свентек и Алькараса, трофей Олейниковой, сенсационный серб в Боснии

Завершилась предпоследняя неделя теннисного апреля, на которой украинские теннисисты не смогли порадовать наших болельщиков на турнирах АТР и WTA. Тем не менее, украинцы провели отличную неделю на соревнованиях уровня ITF и даже отличились несколькими титулами. Наиболее престижные турниры прошли в Штутгарте (WTA 500 женщины), Барселоне (ATP 500 мужчины), а также в Бане-Луке и Мюнхене (ATP 250 у мужчин).

WTA 500 Штутгарт

В квалификации к грунтовому немецкому турниру в закрытом помещении приняла участие украинская теннисистка Даяна Ястремская. Однако она откровенно провалила выступления. Уже в первом раунде отбора Даяна завершила участие на этих соревнованиях, проиграв в трех партиях Кэти Волынец, далеко не любительнице глины. Причем стоит отметить, что первый сет остался за Ястремской, а во втором и счет был 3:1, и матчбол в 10-м гейме, и тай-брейк.

В основе никто из украинок участие не принимал, лидеры нашего женского тенниса Ангелина Калинина и Марта Костюк взяли неделю отдыха перед турниром в Мадриде.

Титул на соревнованиях выиграла первая ракетка мира Ига Свентек, для которой этот турнир стал первым грунтовым в сезоне. Ига успешно защитила трофей, которая выиграла еще в прошлом году, а также забрала новый Porsche (организаторы соревнования тесно сотрудничают с владельцами компании). Интересно, что в финале полька обыграла Арину Соболенко, с которой также играла в матче за титул в прошлом году. Для Иги это второй титул в 2023 году.



Getty Images/Global Images Ukraine. Ига Свентек

ATP 500 Барселона / ATP 250 Мюнхен / ATP 250 Баня-Лука

Родина глиномесов открыла свои двери для грунтового сезона соревнованиями в Барселоне. Вторая ракетка мира Карлос Алькарас приехал в Испанию защищать трофей, с чем он успешно и справился. В финале Карлитос уверенно обыграл Стефаноса Циципаса, нанеся ему 4-е поражение в 4 личных встречах. По сетки Карлос также прошелся достаточно уверенно, выиграв все 10 сетов. Для 19-летнего испанца это 8-й титул в карьере и 3-й в текущем сезоне.

Отметим, что на турнире в Барселоне участие принял и первый номер украинского мужского тенниса Алексей Крутых. Украинец прошел квалификацию, обыграв Зекича и Гренье, но в 1/32 финала встретился с представителем страны 404 Павелом Котовым, которому проиграл в трех партиях, причем выиграв первую на тай-брейке.



Getty Images/Global Images Ukraine. Карлос Алькарас



В Мюнхене, как и в Штутгарте, и в Барселоне титул был успешно защищен. 19-летний датчанин Хольгер Руне в эпичном финале против Ботика ван де Зандсхулпа снова выиграл трофей. Руне уверенно дошел до финала, но там горел в третьем сете 2:5 (15:40) с двумя брейками. Тем не менее, Хольгер сделал невероятный камбек и вырвал победу на тай-брейке, по ходу отыграв еще 2 матчбола в 12-м гейме на приеме.

Видеообзор матча Хольгер Руне – Ботик ван де Зансхулп:





Турнир в боснийском городе Баня-Лука завершился достаточно неожиданно. Кто мог подумать, что 70-я ракетка мира Душан Лайович, который брал единственный трофей за карьеру в Умаге в 2019 году, сможет выиграть титул на этих кортах? По ходу турнира 32-летний серб не только обыграл Андрея Рублева в финале, но еще и взял верх над лидером рейтинга АТР Новаком Джоковичем в двух сетах! Душан выиграл 2-й титул в карьере и 1-й в сезоне.

Трофей Олейниковой

22-летняя украинская теннисистка Александра Олейникова может занести себе в актив прошлую неделю, которую она провела на грунтовом 15-тысячнике в Тельде (Испания). Александра считалась в 4 поединках до финала фавориткой, а в матче за трофей против Клаудии Бубелите – небольшим андердогом. Тем не менее, Олейникова выиграла турнир, взяв 1-й трофей в сезоне.

Интересно, что украинка провела 3 аналогичных турнира в Тельде подряд. На первом она проиграла той же Бубелите в 1/8 финала, на втором дошла до финала, а на третьем, как уже было сказано выше, взяла титул.



Instagram. Александра Олейникова с братом

Украинские теннисисты на турнирах ITF: финалы Завацкой, Ваншельбойма и Белинского

Украинские теннисисты неплохо провели прошлую неделю на турнирах ITF. Сразу трое (не считая Олейникову) приняли участия в финалах, но не смогли выиграть трофеи.

Член женской сборной Украины по теннису Катарина Завацкая играла на 25-тысячнике в Санта-Маргерита-ди-Пула (Италия). Украинка достаточно спокойно дошла до финала, столкнувшись с проблемами только против Макаровой и Хердзелаш. Но на финал сил ей уже не хватило сил. Катарина упустила шанс взять первый трофей в 2023 году, проиграв Саре Цакаревич.

Украинский теннисист Владислав Белинский неплохо апгрейднул свой теннис вместе с насыщенным календарем, но это сыграло с ним злую шутку. Вячеслав играл много и в паре, и в одиночке на 15-тысячниках в Анталии, выиграв 1 парный трофей. Был шанс взять титул и в одиночном разряде, но в финале соревнований Белинский снялся против Драгоса Мадараса после первых 5 геймов.



Instagram. Вячеслав Белинский

Эрик Ваншельбойм неожиданно провел ударную неделю. Во-первых, он дошел до финала на 25-тысячнике, а во-вторых, по ходу турнира обыграл и первого сеяного соревнований Микаэля Врбенски, и перспективного швейцарца Жерома Кима, да и в финале дал бой 22-летнему, но уже достаточно опытному хорвату Дуже Айдунковичу. Поэтому можно уверенно сказать, что хоть Эрик и не выиграл трофей, но точно удивил своими выступлениями на 25-тысячнике в Сплите.

Два украинских теннисиста Александр Брайнин и Георгий Кравченко взяли парный титул на 15-тысячнике в Тельде. Украинский тандем в финале вырвал победу у испанской пары Кампос / Контри на королевском тай-брейке (до 10 очков). Брайнин и Кравченко впервые выиграли титул вместе. До этого у них было по одному выигранному турниру ITF в паре, но с другими напарниками.



ITF. Александр Брайнин и Георгий Кравченко

Неудача Свитолиной

Экс-третья ракетка мира и бывший лидер украинского женского тенниса Элина Свитолина отчаянно пытается вернуть утраченное мастерство после декрета. На прошлой неделе Элина выступила на 100-тысячнике в Оэйраше. Уже в первом раунде Свитолина завершила выступления на португальском грунтовом турнире, проиграв в трех сетах первой ракетке Дании Кларе Таусон. Украинка выиграла первый сет, во второй партии имела матчбол, но просела физически на тай-брейке и не смогла показать хорошую игру в третьем сете.

На этой неделе Элина сыграет на тысячнике в Мадриде. 26 апреля она встретится с Александрой Саснович. Не самая сильная теннисистка, но тем не менее находится в топ-50. Учитывая то, что Свитолина за карьеру редко доходила до второго круга на кортах Мадрида, то ей будет сложно в этом поединке. Однако видно, что украинка старается и действительно заинтересована играть, прогрессировать и побеждать. Критиковать Свитолину за всего 1 победу в 4 матчах точно не стоит.



Instagram. Элина Свитолина

Прогресс Сачко

Виталий Сачко постепенно начинает показывать более успешный и качественный теннис. На прошлой неделе он выступил на мексиканском челленджере в Морелосе. Там он дошел до четвертьфинала где чуть не обыграл Джеймса Дакворта. Виталий выиграл первый сет, а во втором дошел до тай-брейка, после чего поединок был прерван из-за дождя. Видимо, именно это и сбило темп Сачко, ведь он проиграл тай-брейк всухую – 0:7.

В третьей партии Виталий сделал брейк в 10-м гейме, когда Дакворт подавал на матч, однако затем отдал свою подачу с 40:0 в следующем гейме. Прогресс видно, но хардовую часть сезона вряд ли украинец может занести к себе в актив. Далее он выступит впервые в сезоне на грунте в Чехии. Посмотрим, что с этого выйдет...