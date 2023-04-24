Максим ЛУНЕВ: «Были моменты, могли забить больше Черноморцу»

Полузащитник криворожского «Кривбасса» Максим Лунев прокомментировал поражение от одесского «Черноморца» (2:3) в матче 22-го тура украинская Премьер-лиги.

– Максим, ты забил хороший гол, дебютный мяч за «Кривбасс». Но все же неудача... Какие эмоции после матча?

– Какие тут эмоции... Этот гол в итоге ничего не дал, ведь мы проиграли. Тяжелый матч получился: туда-сюда. Чего-то не хватило «Кривбассу». Трудно подобрать слова сейчас. Будем играть до последнего тура, надо только побеждать в следующих матчах.

– Пропустили три гола. За счет чего так много пропустили?

– Видимо, такая игра была. Они забили три, мы – два. Были моменты, могли забить больше. Только я в первом тайме имел возможность, чтобы отличиться, но немножко чего-то не хватило. Возможно, концентрации.