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  4. Максим ЛУНЕВ: «Были моменты, могли забить больше Черноморцу»
Украина. Премьер лига
24 апреля 2023, 17:00 | Обновлено 24 апреля 2023, 17:09
269
1

Максим ЛУНЕВ: «Были моменты, могли забить больше Черноморцу»

Хавбек «Кривбасса» – о поражении от «моряков»

24 апреля 2023, 17:00 | Обновлено 24 апреля 2023, 17:09
269
1
Максим ЛУНЕВ: «Были моменты, могли забить больше Черноморцу»
ФК Кривбасс

Полузащитник криворожского «Кривбасса» Максим Лунев прокомментировал поражение от одесского «Черноморца» (2:3) в матче 22-го тура украинская Премьер-лиги.

– Максим, ты забил хороший гол, дебютный мяч за «Кривбасс». Но все же неудача... Какие эмоции после матча?
– Какие тут эмоции... Этот гол в итоге ничего не дал, ведь мы проиграли. Тяжелый матч получился: туда-сюда. Чего-то не хватило «Кривбассу». Трудно подобрать слова сейчас. Будем играть до последнего тура, надо только побеждать в следующих матчах.

– Пропустили три гола. За счет чего так много пропустили?
– Видимо, такая игра была. Они забили три, мы – два. Были моменты, могли забить больше. Только я в первом тайме имел возможность, чтобы отличиться, но немножко чего-то не хватило. Возможно, концентрации.

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Максим Лунев Кривбасс - Черноморец Кривбасс Кривой Рог Черноморец Одесса Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Источник ФК Кривбасс
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Комментарии 1
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vruthiy-112
...А чому пропустили три.?! В наряд на три доби,  путо.!!!
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