Павелко пообещал нового тренера для сборной Украины к июню

Президент УАФ Андрей Павелко у себя в Фейсбуке сообщил о том, что к июньским матчам сборная Украины получит нового главного тренера:

«К контрольному поединку с Германией и к следующим матчам отбора к Евро-2024 национальную сборную Украины уже будет готовить новый главный тренер, который будет представлен в оговоренное с ним время».

Товарищеский матч Германия – Украина состоится 12 июня.