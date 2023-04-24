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  4. Павелко пообещал нового тренера для сборной Украины к июню
Сборная УКРАИНЫ
24 апреля 2023, 16:59 |
1437
9

Павелко пообещал нового тренера для сборной Украины к июню

Президент УАФ сделал важное заявление

24 апреля 2023, 16:59 |
1437
9
Павелко пообещал нового тренера для сборной Украины к июню
УАФ. Андрей Павелко

Президент УАФ Андрей Павелко у себя в Фейсбуке сообщил о том, что к июньским матчам сборная Украины получит нового главного тренера:

«К контрольному поединку с Германией и к следующим матчам отбора к Евро-2024 национальную сборную Украины уже будет готовить новый главный тренер, который будет представлен в оговоренное с ним время».

Товарищеский матч Германия – Украина состоится 12 июня.

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Андрей Павелко сборная Украины по футболу
Источник Facebook
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Комментарии 9
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zzg77
Краще б його до червня посадили за грати, більше було б задоволення!!!
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+5
Gargantua
как раз к тому времени Ротаня уволят из Александрии и можно будет подписывать контракт со сборной.
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+4
Владимир одесский
Поверни гроші, бандит!
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+4
Maks Krot
Давайте быстрей уже ясность ,любого трена хоть Маркевича или Реброва или иностранца или любого другого нужна ясноть, сборная а они  цирк устраивают ,давайте уже тренера любого ,только  недотренера ничейного физрукаа ротаня не на шаг не допускать к сборной. Можно и с молодёжки пора его тоже выгнать ,он такой модель и опозорить на евро  .
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+3
Remark
Максимум через 2-3 недели станет известно кто будет новым тренером СбУ! 
П.С. Если через 3 недели не станет известно кто возглавит сборную, то можете опять перечитать мое сообщение сверху.
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+1
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Перець
В якому році ?
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+1
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