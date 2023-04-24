Сборная УКРАИНЫ24 апреля 2023, 16:59 |
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Павелко пообещал нового тренера для сборной Украины к июню
Президент УАФ сделал важное заявление
24 апреля 2023, 16:59 |
1437
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Президент УАФ Андрей Павелко у себя в Фейсбуке сообщил о том, что к июньским матчам сборная Украины получит нового главного тренера:
«К контрольному поединку с Германией и к следующим матчам отбора к Евро-2024 национальную сборную Украины уже будет готовить новый главный тренер, который будет представлен в оговоренное с ним время».
Товарищеский матч Германия – Украина состоится 12 июня.
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П.С. Если через 3 недели не станет известно кто возглавит сборную, то можете опять перечитать мое сообщение сверху.