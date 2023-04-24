Виктор ЛЕОНЕНКО: «Я бы Зинченко и задом обгонял в свое время»

Бывший форвард киевского «Динамо», а ныне эксперт Виктор Леоненко высказался о защитнике лондонского «Арсенала» Александре Зинченко.

«Зинченко не защитник, а тоже игрок атаки. Только он головой не умеет играть и не бежит так быстро. Думаю, что я бы его и задом обгонял в свое время. И я на чистых мячах не играл никогда. Со мной всегда кто-то был, а иногда и два защитника сразу.

А о харизме и говорить нечего. Потому что слезы после каждой игры. Слава Богу, что после ста игр стали хоть что-то писать звезды английские. Что-то не то они пишут, правда. Странно», - сказал Леоненко.

Напомним, у Зинченко второй в истории АПЛ показатель побед в стартовых 100 матчах.