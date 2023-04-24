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  4. Виктор ЛЕОНЕНКО: «Я бы Зинченко и задом обгонял в свое время»
Украина. Премьер лига
24 апреля 2023, 16:38 | Обновлено 24 апреля 2023, 16:45
376
2

Виктор ЛЕОНЕНКО: «Я бы Зинченко и задом обгонял в свое время»

Футбольный эксперт раскритиковал звезду «Арсенала»

24 апреля 2023, 16:38 | Обновлено 24 апреля 2023, 16:45
376
2
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Я бы Зинченко и задом обгонял в свое время»
ФК Арсенал Лондон. Александр Зинченко

Бывший форвард киевского «Динамо», а ныне эксперт Виктор Леоненко высказался о защитнике лондонского «Арсенала» Александре Зинченко.

«Зинченко не защитник, а тоже игрок атаки. Только он головой не умеет играть и не бежит так быстро. Думаю, что я бы его и задом обгонял в свое время. И я на чистых мячах не играл никогда. Со мной всегда кто-то был, а иногда и два защитника сразу.

А о харизме и говорить нечего. Потому что слезы после каждой игры. Слава Богу, что после ста игр стали хоть что-то писать звезды английские. Что-то не то они пишут, правда. Странно», - сказал Леоненко.

Напомним, у Зинченко второй в истории АПЛ показатель побед в стартовых 100 матчах.

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Виктор Леоненко Арсенал Лондон Александр Зинченко
Источник Youtube-канал Виктора Леоненко
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Сергей Кравчук
леон ---жаба---как его коты любят???
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