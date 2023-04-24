Экс-футболист «Динамо» Александр Алиев ярко отреагировал в Instagram на получение вызова в военкомат:

«Вчера вечером мне пришла повестка. Меня призывают в армию. И это уже вторая повестка за время войны.

Что там на Оболони за дятлы сидят? Лишь бы показать свою работу, напечатать. Я с первых дней войны нахожусь в армии.

Или вас война до сих пор ничего не учит? Вам лишь бы, бл**ь, простите на слове, сп***дить (украсть), или просто показать видимость работы.

Клоуны, занимайтесь хоть чем-нибудь полезным для страны, если об***аетесь (боитесь) идти на войну».

Александр АЛИЕВ: «Повестка? Клоуны, займитесь чем-то полезным»