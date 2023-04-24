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  4. Александр АЛИЕВ: «Повестка? Клоуны, займитесь чем-то полезным»
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24 апреля 2023, 16:15 | Обновлено 24 апреля 2023, 16:20
2371
4

Александр АЛИЕВ: «Повестка? Клоуны, займитесь чем-то полезным»

Экс-футболист «Динамо» ярко отреагировал на получение вызова в военкомат

24 апреля 2023, 16:15 | Обновлено 24 апреля 2023, 16:20
2371
4
Александр АЛИЕВ: «Повестка? Клоуны, займитесь чем-то полезным»
Instagram. Александр Алиев

Экс-футболист «Динамо» Александр Алиев ярко отреагировал в Instagram на получение вызова в военкомат:

«Вчера вечером мне пришла повестка. Меня призывают в армию. И это уже вторая повестка за время войны.

Что там на Оболони за дятлы сидят? Лишь бы показать свою работу, напечатать. Я с первых дней войны нахожусь в армии.

Или вас война до сих пор ничего не учит? Вам лишь бы, бл**ь, простите на слове, сп***дить (украсть), или просто показать видимость работы.

Клоуны, занимайтесь хоть чем-нибудь полезным для страны, если об***аетесь (боитесь) идти на войну».

Александр АЛИЕВ: «Повестка? Клоуны, займитесь чем-то полезным»

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Александр Алиев российско-украинская война
Источник Instagram
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Burevestnik
відразу видно - ваєний чєлавек, що виправка, що розмовляє ...
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+2
ди л
Прикид у Али как раз военный!))
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+2
introvert
Алі з Мільою найбільш славетні воєни наших диванних військ. Соррі, написав диванних? Звісно, десантних. В одного сотня подряпин на бутилці, в іншого стільки ж зарубок на сокирі... блін, знов обмовка по Фрейду. Звісно, засічок на стволі та зірочок на фюзеляжі. Вони ж бо героїчні снайпер та пілот... чи все ж таки танкіст та десантник?
Словом, руки геть від ЛЕГЕНД тіктоку! Тобто, ветеранів оборонного блоку.
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+1
Перець
І це не перший випадок люди воюють ,а їм приходять повістки
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0
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