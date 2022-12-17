Украина17 декабря 2022, 04:45 | Обновлено 17 декабря 2022, 04:48
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АЛИЕВ: «Вы, твари, должны стоять и слушать, когда герой Украины выступает»
В Верховной Раде выступал Сергей Шаптала, начальник Генштаба ВСУ
17 декабря 2022, 04:45 | Обновлено 17 декабря 2022, 04:48
1270
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Экс-хавбек киевского «Динамо» Александр Алиев опубликовал пост в соцсети Instagram, в котором оскорбил народных депутатов Украины:
«Петухи-депутаты, вы, с*ки, твари, должны стоять и слушать, а не *бла свои отворачивать, когда генерал-лейтенант, герой Украины выступает с вашей продажной трибуны. Я от своего мнения никогда не откажусь».
Речь идет о выступлении в Верховной Раде Сергея Шапталы, начальника Генштаба ВСУ.
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