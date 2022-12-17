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Украина
17 декабря 2022, 04:45 | Обновлено 17 декабря 2022, 04:48
1270
0

АЛИЕВ: «Вы, твари, должны стоять и слушать, когда герой Украины выступает»

В Верховной Раде выступал Сергей Шаптала, начальник Генштаба ВСУ

17 декабря 2022, 04:45 | Обновлено 17 декабря 2022, 04:48
1270
0
АЛИЕВ: «Вы, твари, должны стоять и слушать, когда герой Украины выступает»
Профутбол. Александр Алиев

Экс-хавбек киевского «Динамо» Александр Алиев опубликовал пост в соцсети Instagram, в котором оскорбил народных депутатов Украины:

«Петухи-депутаты, вы, с*ки, твари, должны стоять и слушать, а не *бла свои отворачивать, когда генерал-лейтенант, герой Украины выступает с вашей продажной трибуны. Я от своего мнения никогда не откажусь».

Речь идет о выступлении в Верховной Раде Сергея Шапталы, начальника Генштаба ВСУ.

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Александр Алиев Верховная Рада Украины российско-украинская война Сергей Шаптала Вооруженные силы Украины
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