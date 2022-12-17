АЛИЕВ: «Вы, твари, должны стоять и слушать, когда герой Украины выступает»

Экс-хавбек киевского «Динамо» Александр Алиев опубликовал пост в соцсети Instagram, в котором оскорбил народных депутатов Украины:

«Петухи-депутаты, вы, с*ки, твари, должны стоять и слушать, а не *бла свои отворачивать, когда генерал-лейтенант, герой Украины выступает с вашей продажной трибуны. Я от своего мнения никогда не откажусь».

Речь идет о выступлении в Верховной Раде Сергея Шапталы, начальника Генштаба ВСУ.