Матч Александрия – Ингулец прерван из-за воздушной тревоги

Матч 22-го тура УПЛ между «Александрией» и «Ингульцом» был прерван из-за воздушной тревоги в Александрии.

Поединок начался в 15:00, и был прерван на 21-й минуте. На тот момент счет не был открыт – 0:0.

Ранее уже завершился один матч нынешнего игрового дня в УПЛ. «Днепр-1» обыграл «Рух» со счетом 3:2.