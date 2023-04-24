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  4. Матч Александрия – Ингулец прерван из-за воздушной тревоги
Украина. Премьер лига
24 апреля 2023, 15:41 | Обновлено 24 апреля 2023, 16:34
864
0

Матч Александрия – Ингулец прерван из-за воздушной тревоги

Команды успели сыграть 20 минут

24 апреля 2023, 15:41 | Обновлено 24 апреля 2023, 16:34
864
0
Матч Александрия – Ингулец прерван из-за воздушной тревоги
ФК Александрия

Матч 22-го тура УПЛ между «Александрией» и «Ингульцом» был прерван из-за воздушной тревоги в Александрии.

Поединок начался в 15:00, и был прерван на 21-й минуте. На тот момент счет не был открыт – 0:0.

Ранее уже завершился один матч нынешнего игрового дня в УПЛ. «Днепр-1» обыграл «Рух» со счетом 3:2.

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Александрия Ингулец Александрия - Ингулец Украинская Премьер-лига воздушная тревога чемпионат Украины по футболу прерванные матчи
Источник Sport.ua
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