Украина. Премьер лига24 апреля 2023, 15:41 | Обновлено 24 апреля 2023, 16:34
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Матч Александрия – Ингулец прерван из-за воздушной тревоги
Команды успели сыграть 20 минут
24 апреля 2023, 15:41 | Обновлено 24 апреля 2023, 16:34
864
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Матч 22-го тура УПЛ между «Александрией» и «Ингульцом» был прерван из-за воздушной тревоги в Александрии.
Поединок начался в 15:00, и был прерван на 21-й минуте. На тот момент счет не был открыт – 0:0.
Ранее уже завершился один матч нынешнего игрового дня в УПЛ. «Днепр-1» обыграл «Рух» со счетом 3:2.
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