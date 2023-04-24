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Украина. Премьер лига
24 апреля 2023, 15:01 | Обновлено 24 апреля 2023, 15:09
302
0

Юрий КАЛИТВИНЦЕВ: «Мы не в песочнице играем»

Наставник «Полесья» – о поражении от «Оболони»

24 апреля 2023, 15:01 | Обновлено 24 апреля 2023, 15:09
302
0
Юрий КАЛИТВИНЦЕВ: «Мы не в песочнице играем»
ФК Полесье Житомир. Юрий Калитвинцев

Главный тренер житомирского «Полесья» Юрий Калитвинцев прокомментировал поражение от киевской «Оболони» (0:1) в матче 3-го тура группы повышения Первой лиги Украины.

«Я согласен, что было много эмоций. Но мы не в песочнице играем. У нас много игроков, которые имеют опыт. И в таких играх опыт выходит на первый план. Можно ли сказать, что не хотели – нельзя так сказать. Мы столкнулись с очень дисциплинированной обороной соперника. То, что мы пропустили – это была фора для нашего соперника. Они очень дисциплинированно и организованно сыграли. А мы не нашли что им показать в ответ.

В первом тайме – спали. Второй – немного лучше с эмоциональной точки зрения. Но моментов – не создали. Не нашли ключевой передачи. Поэтому и счет такой. Осадок остался очень большой, потому что мы ожидали такой игры, мы хорошо разобрали соперника, но не смогли найти заключительной передачи. Да мы пропустили, но команда должна быть к таким ситуациям готова и реагировать на них.

Повторюсь, во втором тайме реакция была неплохая, но не было пространства, были длинные передачи. Это немного не наш футбол. Но мы должны играть в разный футбол. Мы должны ожидать и понимать силы соперника. Мы не смогли открыть организованную и дисциплинированную оборону нашего соперника», - сказал Калитвинцев.

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Юрий Калитвинцев Полесье Житомир Оболонь Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Источник ФК Полесье
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