Юрий КАЛИТВИНЦЕВ: «Мы не в песочнице играем»

Главный тренер житомирского «Полесья» Юрий Калитвинцев прокомментировал поражение от киевской «Оболони» (0:1) в матче 3-го тура группы повышения Первой лиги Украины.

«Я согласен, что было много эмоций. Но мы не в песочнице играем. У нас много игроков, которые имеют опыт. И в таких играх опыт выходит на первый план. Можно ли сказать, что не хотели – нельзя так сказать. Мы столкнулись с очень дисциплинированной обороной соперника. То, что мы пропустили – это была фора для нашего соперника. Они очень дисциплинированно и организованно сыграли. А мы не нашли что им показать в ответ.

В первом тайме – спали. Второй – немного лучше с эмоциональной точки зрения. Но моментов – не создали. Не нашли ключевой передачи. Поэтому и счет такой. Осадок остался очень большой, потому что мы ожидали такой игры, мы хорошо разобрали соперника, но не смогли найти заключительной передачи. Да мы пропустили, но команда должна быть к таким ситуациям готова и реагировать на них.

Повторюсь, во втором тайме реакция была неплохая, но не было пространства, были длинные передачи. Это немного не наш футбол. Но мы должны играть в разный футбол. Мы должны ожидать и понимать силы соперника. Мы не смогли открыть организованную и дисциплинированную оборону нашего соперника», - сказал Калитвинцев.