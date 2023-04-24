Александрия – Ингулец. Стартовые составы команд
Тренеры определились с составами на матч 22-го тура УПЛ
В понедельник, 24 апреля, состоится поединок 22 тура Украинской Премьер-лиги, в котором будут играть «Александрия» и петровский «Ингулец». Игра пройдет в Александрии на поле КСК «Ника», начало – в 15:00.
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Предлагаем ознакомиться со стартовыми составами команд:
«Александрия»: Шевченко – Мирошниченко, Бондаренко, Логинов, Цуриков, Мустафаев, Сигеев, Ковалец, Калитвинцев, Кулаков, Третьяков.
«Ингулец»: Билык – Нагиев, Ковалев, Поспелов, Мельничук, Клименко, Запорожец, Кухарук, Головкин, Резепов, Смоляков.
Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча.
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