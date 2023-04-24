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Украина. Премьер лига
24 апреля 2023, 14:39 | Обновлено 24 апреля 2023, 14:53
109
0

Александрия – Ингулец. Стартовые составы команд

Тренеры определились с составами на матч 22-го тура УПЛ

24 апреля 2023, 14:39 | Обновлено 24 апреля 2023, 14:53
109
0
Александрия – Ингулец. Стартовые составы команд
ФК Ингулец

В понедельник, 24 апреля, состоится поединок 22 тура Украинской Премьер-лиги, в котором будут играть «Александрия» и петровский «Ингулец». Игра пройдет в Александрии на поле КСК «Ника», начало – в 15:00.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live Telegram Sport.ua

Предлагаем ознакомиться со стартовыми составами команд:

«Александрия»: Шевченко – Мирошниченко, Бондаренко, Логинов, Цуриков, Мустафаев, Сигеев, Ковалец, Калитвинцев, Кулаков, Третьяков.

«Ингулец»: Билык – Нагиев, Ковалев, Поспелов, Мельничук, Клименко, Запорожец, Кухарук, Головкин, Резепов, Смоляков.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча.

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стартовые составы чемпионат Украины по футболу Александрия Украинская Премьер-лига Ингулец Александрия - Ингулец
Источник Sport.ua
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