Александрия – Ингулец. Стартовые составы команд

В понедельник, 24 апреля, состоится поединок 22 тура Украинской Премьер-лиги, в котором будут играть «Александрия» и петровский «Ингулец». Игра пройдет в Александрии на поле КСК «Ника», начало – в 15:00.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live Telegram Sport.ua

Предлагаем ознакомиться со стартовыми составами команд:

«Александрия»: Шевченко – Мирошниченко, Бондаренко, Логинов, Цуриков, Мустафаев, Сигеев, Ковалец, Калитвинцев, Кулаков, Третьяков.

«Ингулец»: Билык – Нагиев, Ковалев, Поспелов, Мельничук, Клименко, Запорожец, Кухарук, Головкин, Резепов, Смоляков.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча.