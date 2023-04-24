Днепр-1 – Рух. Стали известны стартовые составы команд

В понедельник, 24 апреля, состоится матч 22-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором «Днепр-1» сыграет против львовского «Руха».

Поединок пройдет в Ужгороде на стадионе «Авангард», стартовый свисток прозвучит в 13:00.

Днепр-1 – Рух. Стартовые составы команд

Днепр-1: Валеф, Назаренко, Сарапий, Сваток, Адамюк, Бланко, Бабенко, Рубчинский, Пихаленок, Гуцуляк, Довбик.

Запас: Рыбак, Кинарейкин, Матаррита, Гомес, Федорив, Хайнер, Пасич, Танчик, Пеглоу, Когут, Танковский, Подлепенец.

Рух: Панькив, Китела, Дидык, Слюсар, Мысык, Довгий, Эдсон, Таллеc, Альваренга, Рунич, Климчук.

Запас: Ледвий, Лях, Джеферсон, Холод, Веремиенко, Подгурский, Карабин, Теслюк, Непейпиев, Столярчук