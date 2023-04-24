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Украина. Премьер лига
24 апреля 2023, 12:40 | Обновлено 24 апреля 2023, 13:15
199
0

Днепр-1 – Рух. Стали известны стартовые составы команд

24 апреля в 13:00 пройдет матч 22-го тура Украинской Премьер-лиги

24 апреля 2023, 12:40 | Обновлено 24 апреля 2023, 13:15
199
0
Днепр-1 – Рух. Стали известны стартовые составы команд
СК Днепр-1. Стадион Авангард Ужгород

В понедельник, 24 апреля, состоится матч 22-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором «Днепр-1» сыграет против львовского «Руха».

Поединок пройдет в Ужгороде на стадионе «Авангард», стартовый свисток прозвучит в 13:00.

Днепр-1 – Рух. Стартовые составы команд

Днепр-1: Валеф, Назаренко, Сарапий, Сваток, Адамюк, Бланко, Бабенко, Рубчинский, Пихаленок, Гуцуляк, Довбик.

Запас: Рыбак, Кинарейкин, Матаррита, Гомес, Федорив, Хайнер, Пасич, Танчик, Пеглоу, Когут, Танковский, Подлепенец.

Рух: Панькив, Китела, Дидык, Слюсар, Мысык, Довгий, Эдсон, Таллеc, Альваренга, Рунич, Климчук.

Запас: Ледвий, Лях, Джеферсон, Холод, Веремиенко, Подгурский, Карабин, Теслюк, Непейпиев, Столярчук

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Источник Sport.ua
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