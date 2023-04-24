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  4. Йожеф САБО: «Я за Шовковского, пусть берет на себя ответственность»
Украина. Премьер лига
24 апреля 2023, 11:45 | Обновлено 24 апреля 2023, 11:49
700
2

Йожеф САБО: «Я за Шовковского, пусть берет на себя ответственность»

Известный в прошлом специалист – о новом тренере Динамо

24 апреля 2023, 11:45 | Обновлено 24 апреля 2023, 11:49
700
2
Йожеф САБО: «Я за Шовковского, пусть берет на себя ответственность»
ФК Динамо. Александр Шовковский

Бывший главный тренер «Динамо» и сборной Украины Йожеф Сабо высказался о назначении Александра Шовковского на должность исполняющего обязанности главного тренера столичного клуба.

«Я за Сашу. Пусть он берет на себя ответственность. Это всегда очень волнительно. Когда меня спросили о его кандидатуре на пост главного тренера в «Динамо», я говорил, что ему еще рановато, нужно «обтесаться», пройти путь помощника.

Решение клуба было назначить именно Александра и его нужно поддержать и пожелать удачи. На время отсутствия Луческу, пусть он руководит и отвечает за игру и результат. Посмотрим, каким будет почин Шовковского, как главного тренера», – сказал Сабо.

Отметим, что Мирча Луческу в ближайшее время будет отсутствовать на своем посту из-за операции на ноге.

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Йожеф Сабо Динамо Киев Александр Шовковский операция болезнь назначение тренера Мирча Луческу новый тренер Динамо
Источник 1927.kiev.ua
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Комментарии 2
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BekXan
Це маячня повна.Сошо це тренер помічник або тренер голкіперів не більше.Не потрібно команду підставляти.Від того що він візьме на себе відповідальність буде користь для нього і команди.
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Xvalenok03
Хороший свитерок.
Мне похожий лет 30 назад по наследству достался.
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