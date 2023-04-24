Йожеф САБО: «Я за Шовковского, пусть берет на себя ответственность»
Известный в прошлом специалист – о новом тренере Динамо
Бывший главный тренер «Динамо» и сборной Украины Йожеф Сабо высказался о назначении Александра Шовковского на должность исполняющего обязанности главного тренера столичного клуба.
«Я за Сашу. Пусть он берет на себя ответственность. Это всегда очень волнительно. Когда меня спросили о его кандидатуре на пост главного тренера в «Динамо», я говорил, что ему еще рановато, нужно «обтесаться», пройти путь помощника.
Решение клуба было назначить именно Александра и его нужно поддержать и пожелать удачи. На время отсутствия Луческу, пусть он руководит и отвечает за игру и результат. Посмотрим, каким будет почин Шовковского, как главного тренера», – сказал Сабо.
Отметим, что Мирча Луческу в ближайшее время будет отсутствовать на своем посту из-за операции на ноге.
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