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  4. БУТКЕВИЧ: «Боюсь, чтобы Калитвинцева не пригласили в Динамо или в сборную»
Украина. Первая лига
24 апреля 2023, 11:15 |
1601
4

БУТКЕВИЧ: «Боюсь, чтобы Калитвинцева не пригласили в Динамо или в сборную»

Президент «Полесья» – о главных менеджерах клуба

24 апреля 2023, 11:15 |
1601
4
БУТКЕВИЧ: «Боюсь, чтобы Калитвинцева не пригласили в Динамо или в сборную»
ФК Полесье. Геннадий Буткевич

Президент «Полесья» Геннадий Буткевич прокомментировал назначения Юрия Максимова на должность спортивного директора и кредит доверия к главному тренеру Юрию Калитвинцеву.

– До 21 апреля в команде не было официальной позиции «спортивный директор». Почему она появилась и какая зона ответственности Юрия Максимова?
– Все правильно. В ближайшем будущем клуб продолжит пополняться высококвалифицированными специалистами. Для меня ключевым в приглашении Юрия Вильевича является то, что он видел футбол как игрок и тренер. Именно этот опыт поможет ему готовить новые звезды футбола.

– Основная задача Юрия Вильевича – это подготовка молодого поколения?
– У меня большие планы на построение системы детско-юношеских школ и академии «Полесье». Именно это направление возглавил Юрий Максимов.

– То есть, если сказать коротко о зонах ответственности в команде, то Юрий Максимов – это детско-юношеский футбол, а Юрий Калитвинцев – это первая команда. Да?
– Хочу подчеркнуть, что у Юрия Калитвинцева бессрочный кредит доверия от меня. Это очень опытный специалист. Даже немного боюсь, чтобы его не пригласили в «Динамо» или в сборную. Уверен, что в ближайшем будущем Юрий Калитвинцев во главе «Полесья» будет бороться за выход в еврокубки.

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Геннадий Буткевич Полесье Житомир Юрий Максимов Юрий Калитвинцев
Источник ФК Полесье
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Комментарии 4
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Zdolaemo
Очередной "меценат" начинает "строить" что то великое ? делаем ставки как скоро он сдуется ! 
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+5
Vitaliy Korets
Оболонь показала рівень цього фізрука вчора)
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+3
Умник
Спасибо Буткевичу что упомянул Динамо, опять этот пиар клуба )))).
Скоро Шахтер начнет ревновать ей богу.
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+1
Игорек
Сборной такой тренер не нужен,уже был!
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0
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