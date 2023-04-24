БУТКЕВИЧ: «Боюсь, чтобы Калитвинцева не пригласили в Динамо или в сборную»

Президент «Полесья» Геннадий Буткевич прокомментировал назначения Юрия Максимова на должность спортивного директора и кредит доверия к главному тренеру Юрию Калитвинцеву.

– До 21 апреля в команде не было официальной позиции «спортивный директор». Почему она появилась и какая зона ответственности Юрия Максимова?

– Все правильно. В ближайшем будущем клуб продолжит пополняться высококвалифицированными специалистами. Для меня ключевым в приглашении Юрия Вильевича является то, что он видел футбол как игрок и тренер. Именно этот опыт поможет ему готовить новые звезды футбола.

– Основная задача Юрия Вильевича – это подготовка молодого поколения?

– У меня большие планы на построение системы детско-юношеских школ и академии «Полесье». Именно это направление возглавил Юрий Максимов.

– То есть, если сказать коротко о зонах ответственности в команде, то Юрий Максимов – это детско-юношеский футбол, а Юрий Калитвинцев – это первая команда. Да?

– Хочу подчеркнуть, что у Юрия Калитвинцева бессрочный кредит доверия от меня. Это очень опытный специалист. Даже немного боюсь, чтобы его не пригласили в «Динамо» или в сборную. Уверен, что в ближайшем будущем Юрий Калитвинцев во главе «Полесья» будет бороться за выход в еврокубки.