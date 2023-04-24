ВИДЕО. Полузащитник Вест Хэма забил Борнмуту ударом скорпиона

В матче 32-го тура английской Премьер-лиги «Борнмут» на своем поле разгромно уступил лондонскому «Вест Хэму» со счетом 0:4.

На 72-й минуте при счете 3:0 полузащитник «молотобойцев» Пабло Форнальс забил финальный гол в этой встрече, в акробатическом прыжке замкнув передачу с правого фланга. Испанцу удалось забить так называемым ударом скорпиона, хотя и выглядело это немного коряво.

В текущем сезоне у Пабло 41 сыгранный матч во всех турнирах, пять забитых мячей и 2 ассиста.