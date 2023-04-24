Підтримай кіберзахист Збройних Сил України
50 млн грн
Підтримати

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Полузащитник Вест Хэма забил Борнмуту ударом скорпиона
Англия
24 апреля 2023, 10:38 |
301
0

ВИДЕО. Полузащитник Вест Хэма забил Борнмуту ударом скорпиона

Пабло Форнальс отличился в матче чемпионата Англии

24 апреля 2023, 10:38 |
301
0
ВИДЕО. Полузащитник Вест Хэма забил Борнмуту ударом скорпиона
Getty Images/Global Images Ukraine. Пабло Форнальс

В матче 32-го тура английской Премьер-лиги «Борнмут» на своем поле разгромно уступил лондонскому «Вест Хэму» со счетом 0:4.

На 72-й минуте при счете 3:0 полузащитник «молотобойцев» Пабло Форнальс забил финальный гол в этой встрече, в акробатическом прыжке замкнув передачу с правого фланга. Испанцу удалось забить так называемым ударом скорпиона, хотя и выглядело это немного коряво.

В текущем сезоне у Пабло 41 сыгранный матч во всех турнирах, пять забитых мячей и 2 ассиста.

По теме:
Борнмут – Вест Хэм – 0:4. Видео голов и обзор матча
Ювентус – Наполи – 0:1. Все решает VAR. Видео гола и обзор матча
Ньюкасл – Тоттенхэм – 6:1. Видео голов и обзор матча
Пабло Форнальс чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Борнмут видео голов и обзор Вест Хэм Борнмут - Вест Хэм
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Украинские гимнастки завоевали две медали на этапе Кубка мира в Баку
Художественная гимнастика | 24 апреля 2023, 04:40 1
Украинские гимнастки завоевали две медали на этапе Кубка мира в Баку
Украинские гимнастки завоевали две медали на этапе Кубка мира в Баку

Виктория Оноприенко добыла серебро, еще пять украинок получили командную бронзу

ВИДЕО. Чигринский забил первый гол за год в чемпионате Греции и спас ничью
Футбол | 24 апреля 2023, 09:50 1
ВИДЕО. Чигринский забил первый гол за год в чемпионате Греции и спас ничью
ВИДЕО. Чигринский забил первый гол за год в чемпионате Греции и спас ничью

В прошлый раз Дмитрий отличился 9 апреля 2022 года

Первая лига. Полесье уступило Оболони, пивовары вышли на 1-е место
Футбол | 23.04.2023, 15:42
Первая лига. Полесье уступило Оболони, пивовары вышли на 1-е место
Первая лига. Полесье уступило Оболони, пивовары вышли на 1-е место
Де Дзерби не помешал. Ман Юнайтед прошел Брайтон на пути в финал Кубка
Футбол | 23.04.2023, 21:20
Де Дзерби не помешал. Ман Юнайтед прошел Брайтон на пути в финал Кубка
Де Дзерби не помешал. Ман Юнайтед прошел Брайтон на пути в финал Кубка
Очередные мячи Алефиренко. Черноморец дожал Кривбасс в Кривом Роге
Футбол | 23.04.2023, 17:37
Очередные мячи Алефиренко. Черноморец дожал Кривбасс в Кривом Роге
Очередные мячи Алефиренко. Черноморец дожал Кривбасс в Кривом Роге
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Украинский Халк проиграл. Баколе финишировал Шевадзуцкого в 3-м раунде
Украинский Халк проиграл. Баколе финишировал Шевадзуцкого в 3-м раунде
22.04.2023, 23:35 15
Бокс
Не Севилья. Мирча Луческу назвал фаворита Лиги Европы
Не Севилья. Мирча Луческу назвал фаворита Лиги Европы
22.04.2023, 10:47 3
Футбол
Стала известна оценка Малиновского за победный матч с Лионом
Стала известна оценка Малиновского за победный матч с Лионом
24.04.2023, 01:52
Футбол
Ничья в Классическом. Динамо и Шахтер не выяснили сильнейшего
Ничья в Классическом. Динамо и Шахтер не выяснили сильнейшего
22.04.2023, 18:56 139
Футбол
Ронни О'Салливан разгромил иранца, который имел наглость угрожать легенде
Ронни О'Салливан разгромил иранца, который имел наглость угрожать легенде
23.04.2023, 11:15 6
Снукер
ВИДЕО. Баколе мощнейшими ударами отправил Шевадзуцкого отдыхать
ВИДЕО. Баколе мощнейшими ударами отправил Шевадзуцкого отдыхать
23.04.2023, 00:10 8
Бокс
Джервонта Дэвис – Райан Гарсия. Развязка в 7-м раунде. Видео боя и нокаута
Джервонта Дэвис – Райан Гарсия. Развязка в 7-м раунде. Видео боя и нокаута
23.04.2023, 07:15
Бокс
Динамо – Шахтер – 1:1. Видео голов и обзор матча
Динамо – Шахтер – 1:1. Видео голов и обзор матча
22.04.2023, 19:44
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности