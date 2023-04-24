Англия24 апреля 2023, 10:38 |
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ВИДЕО. Полузащитник Вест Хэма забил Борнмуту ударом скорпиона
Пабло Форнальс отличился в матче чемпионата Англии
24 апреля 2023, 10:38 |
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В матче 32-го тура английской Премьер-лиги «Борнмут» на своем поле разгромно уступил лондонскому «Вест Хэму» со счетом 0:4.
На 72-й минуте при счете 3:0 полузащитник «молотобойцев» Пабло Форнальс забил финальный гол в этой встрече, в акробатическом прыжке замкнув передачу с правого фланга. Испанцу удалось забить так называемым ударом скорпиона, хотя и выглядело это немного коряво.
В текущем сезоне у Пабло 41 сыгранный матч во всех турнирах, пять забитых мячей и 2 ассиста.
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