Рейтинг WTA. Рекорд Костюк, прогресс Стародубцевой, Олейниковой и Соболевой

На прошлой неделе женщины сыграли один из самых любимых ими турниров категории WTA 500 в Штутгарте.

В финале встретили первые ракетки мира Ига Свёнтек и Арина Соболенко, полька защитила титул. В первой десятке мирового рейтинга ситуация не изменилась.

Топ-10 рейтинга WTA

Что касается украинок, то Ангелина Калинина и Катерина Байндл немного улучшили свое положение, Марта Костюк обновила рекорд. Леся Цуренко, Даяна Ястремская и Дарья Снигур потеряли по несколько позиций.

Продолжают серьезно прогрессировать Юлия Стародубцева и Александра Олейникова, к ним присоединилась и Анастасия Соболева.

Элина Свитолина хоть и не выиграла ни одного матча, но все равно потихоньку идет вверх.

Украинки в рейтинге WTA

Людмила Киченок сохранила 8-ю позицию в парном рейтинге. Костюк здесь 32-я, Надежда Киченок – 57-я.

Топ-10 парного рейтинга WTA

В Чемпионской гонке Свёнтек поднялась на третье место, обойдя Джессику Пегулу.

Чемпионская гонка WTA

Украинки не выигрывали матчей на турнирах WTA на этой неделе, поэтому и прогресса нет ни у кого.

Украинки в Чемпионской гонке WTA