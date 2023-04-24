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  4. Рейтинг WTA. Рекорд Костюк, прогресс Стародубцевой, Олейниковой и Соболевой
WTA
24 апреля 2023, 08:10 | Обновлено 24 апреля 2023, 08:27
303
0

Рейтинг WTA. Рекорд Костюк, прогресс Стародубцевой, Олейниковой и Соболевой

В первой десятке обошлось без изменений

24 апреля 2023, 08:10 | Обновлено 24 апреля 2023, 08:27
303
0
Рейтинг WTA. Рекорд Костюк, прогресс Стародубцевой, Олейниковой и Соболевой
Getty Images/Global Images Ukraine. Ига Свёнтек

На прошлой неделе женщины сыграли один из самых любимых ими турниров категории WTA 500 в Штутгарте.

В финале встретили первые ракетки мира Ига Свёнтек и Арина Соболенко, полька защитила титул. В первой десятке мирового рейтинга ситуация не изменилась.

Топ-10 рейтинга WTA

Что касается украинок, то Ангелина Калинина и Катерина Байндл немного улучшили свое положение, Марта Костюк обновила рекорд. Леся Цуренко, Даяна Ястремская и Дарья Снигур потеряли по несколько позиций.

Продолжают серьезно прогрессировать Юлия Стародубцева и Александра Олейникова, к ним присоединилась и Анастасия Соболева.

Элина Свитолина хоть и не выиграла ни одного матча, но все равно потихоньку идет вверх.

Украинки в рейтинге WTA

Людмила Киченок сохранила 8-ю позицию в парном рейтинге. Костюк здесь 32-я, Надежда Киченок – 57-я.

Топ-10 парного рейтинга WTA

В Чемпионской гонке Свёнтек поднялась на третье место, обойдя Джессику Пегулу.

Чемпионская гонка WTA

Украинки не выигрывали матчей на турнирах WTA на этой неделе, поэтому и прогресса нет ни у кого.

Украинки в Чемпионской гонке WTA

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Катерина Володько (Бондаренко) рейтинг WTA Надежда Киченок Людмила Киченок Леся Цуренко Элина Свитолина Катерина Байндл (Козлова) Ангелина Калинина Даяна Ястремская Катарина Завацкая Марта Костюк Дарья Снигур Арина Соболенко Ига Свёнтек
Источник Sport.ua
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