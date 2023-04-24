Рейтинг WTA. Рекорд Костюк, прогресс Стародубцевой, Олейниковой и Соболевой
В первой десятке обошлось без изменений
На прошлой неделе женщины сыграли один из самых любимых ими турниров категории WTA 500 в Штутгарте.
В финале встретили первые ракетки мира Ига Свёнтек и Арина Соболенко, полька защитила титул. В первой десятке мирового рейтинга ситуация не изменилась.
Топ-10 рейтинга WTA
Что касается украинок, то Ангелина Калинина и Катерина Байндл немного улучшили свое положение, Марта Костюк обновила рекорд. Леся Цуренко, Даяна Ястремская и Дарья Снигур потеряли по несколько позиций.
Продолжают серьезно прогрессировать Юлия Стародубцева и Александра Олейникова, к ним присоединилась и Анастасия Соболева.
Элина Свитолина хоть и не выиграла ни одного матча, но все равно потихоньку идет вверх.
Украинки в рейтинге WTA
Людмила Киченок сохранила 8-ю позицию в парном рейтинге. Костюк здесь 32-я, Надежда Киченок – 57-я.
Топ-10 парного рейтинга WTA
В Чемпионской гонке Свёнтек поднялась на третье место, обойдя Джессику Пегулу.
Чемпионская гонка WTA
Украинки не выигрывали матчей на турнирах WTA на этой неделе, поэтому и прогресса нет ни у кого.
Украинки в Чемпионской гонке WTA
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