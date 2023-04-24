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  4. Арина СОБОЛЕНКО: «Свёнтек мне ничего не сказала, и я ей ничего не сказала»
WTA
24 апреля 2023, 07:20 |
1328
0

Арина СОБОЛЕНКО: «Свёнтек мне ничего не сказала, и я ей ничего не сказала»

Финалистка турнира в Штутгарте – о том, было ли общение во время рукопожатия

24 апреля 2023, 07:20 |
1328
0
Арина СОБОЛЕНКО: «Свёнтек мне ничего не сказала, и я ей ничего не сказала»
Getty Images/Global Images Ukraine. Арина Соболенко и Ига Свёнтек

Вторая ракетка мира Арина Соболенко рассказала, говорила ли она о чем-то то с лидером женского тенниса Игой Свёнтек во время рукопожатия после финала грунтового турнира WTA 500 в Штутгарте.

«Я ничего не говорила. Она мне ничего не сказала, и я ей ничего не сказала. Все, что я хотела ей сказать, я сказала в речи на церемонии», – сказала Соболенко.

Отметим, что Свёнтек два года подряд обыгрывает Соболенко на соревнованиях в Штутгарте. В этом году полька выиграла со счетом 6:3, 6:4.

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Ига Свёнтек – Арина Соболенко. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA Штутгарт Арина Соболенко Ига Свёнтек
Источник ASAP text
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