Арина СОБОЛЕНКО: «Свёнтек мне ничего не сказала, и я ей ничего не сказала»

Вторая ракетка мира Арина Соболенко рассказала, говорила ли она о чем-то то с лидером женского тенниса Игой Свёнтек во время рукопожатия после финала грунтового турнира WTA 500 в Штутгарте.

«Я ничего не говорила. Она мне ничего не сказала, и я ей ничего не сказала. Все, что я хотела ей сказать, я сказала в речи на церемонии», – сказала Соболенко.

Отметим, что Свёнтек два года подряд обыгрывает Соболенко на соревнованиях в Штутгарте. В этом году полька выиграла со счетом 6:3, 6:4.