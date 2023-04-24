ХАВИ: «Весь мир увидел, что мы могли забить больше голов»

Главный тренер каталонской «Барселоны» Хави прокомментировал победу над мадридским «Атлетико» (1:0) в матче 30-го тура чемпионата Испании.

«Если у кого-то возникнет ощущение, что мы чемпионы, мы скажем им, что это не так. Праздновать победу над «Атлетико» – это нормально, они прямые соперники. У нас преимущество в таблице, как мы можем не отпраздновать это? Мы находимся в привилегированном положении, но ничего не сделано.

1:0 – это очень хороший результат, надеюсь, мы все матчи выиграем со счетом 1:0. Меня это не беспокоит. Мы находимся в привилегированном положении. Сегодня весь мир увидел, что мы могли забить больше голов. Я не возражаю против беспокойства», - сказал Хави.