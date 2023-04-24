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  4. ХАВИ: «Весь мир увидел, что мы могли забить больше голов»
Испания
24 апреля 2023, 05:25 |
183
1

ХАВИ: «Весь мир увидел, что мы могли забить больше голов»

Наставник «Барселоны» – о победе над «Атлетико»

24 апреля 2023, 05:25 |
183
1
ХАВИ: «Весь мир увидел, что мы могли забить больше голов»
Getty Images/Global Images Ukraine. Хави

Главный тренер каталонской «Барселоны» Хави прокомментировал победу над мадридским «Атлетико» (1:0) в матче 30-го тура чемпионата Испании.

«Если у кого-то возникнет ощущение, что мы чемпионы, мы скажем им, что это не так. Праздновать победу над «Атлетико» – это нормально, они прямые соперники. У нас преимущество в таблице, как мы можем не отпраздновать это? Мы находимся в привилегированном положении, но ничего не сделано.

1:0 – это очень хороший результат, надеюсь, мы все матчи выиграем со счетом 1:0. Меня это не беспокоит. Мы находимся в привилегированном положении. Сегодня весь мир увидел, что мы могли забить больше голов. Я не возражаю против беспокойства», - сказал Хави.

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Хави Барселона Атлетико Мадрид чемпионат Испании по футболу Ла Лига Барселона - Атлетико
Источник OneFootball
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Комментарии 1
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luceorius
Якось аж дуже пафосно звучить таке від Хаві, тим більше, що матрасники теж могли забити не раз. В цьому сезоні Атлетико не є прямим конкурентом Барсі, це швидше
маленька послуга Реалу в боротьбі за срібло Ла ліги.  
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