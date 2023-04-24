Англия24 апреля 2023, 03:03 | Обновлено 24 апреля 2023, 03:49
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Борнмут – Вест Хэм – 0:4. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор матча чемпионата Англии
24 апреля 2023, 03:03 | Обновлено 24 апреля 2023, 03:49
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В матче 32-го тура английской Премьер-лиги «Борнмут» на своем поле разгромно уступил лондонскому «Вест Хэму» со счетом 0:4.
Чемпионат Англии. 32-й тур
«Борнмут» – «Вест Хэм» – 0:4
Голы: Антонио, 5 (0:1). Лукас, 12 (0:2). Райс, 43 (0:3). Форнальс, 72 (0:4).
События матча
72’
ГОЛ ! Мяч забил Пабло Форналс (Вест Хэм).
43’
ГОЛ ! Мяч забил Деклан Райс (Вест Хэм).
12’
ГОЛ ! Мяч забил Лукас Пакета (Вест Хэм).
5’
ГОЛ ! Мяч забил Майкл Антонио (Вест Хэм).
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