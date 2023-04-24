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  4. Борнмут – Вест Хэм – 0:4. Видео голов и обзор матча
Чемпионат Англии
Борнмут
23.04.2023 16:00 – FT 0 : 4
Вест Хэм
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Англия
24 апреля 2023, 03:03 | Обновлено 24 апреля 2023, 03:49
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0

Борнмут – Вест Хэм – 0:4. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча чемпионата Англии

24 апреля 2023, 03:03 | Обновлено 24 апреля 2023, 03:49
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Борнмут – Вест Хэм – 0:4. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 32-го тура английской Премьер-лиги «Борнмут» на своем поле разгромно уступил лондонскому «Вест Хэму» со счетом 0:4.

Чемпионат Англии. 32-й тур

«Борнмут» – «Вест Хэм» – 0:4
Голы: Антонио, 5 (0:1). Лукас, 12 (0:2). Райс, 43 (0:3). Форнальс, 72 (0:4).

События матча

72’
ГОЛ ! Мяч забил Пабло Форналс (Вест Хэм).
43’
ГОЛ ! Мяч забил Деклан Райс (Вест Хэм).
12’
ГОЛ ! Мяч забил Лукас Пакета (Вест Хэм).
5’
ГОЛ ! Мяч забил Майкл Антонио (Вест Хэм).
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Источник Setanta Sports Ukraine
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