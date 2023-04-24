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Украина. Премьер лига
24 апреля 2023, 02:45 | Обновлено 24 апреля 2023, 03:25
43
0

КОНОПЛЯ: «Качество поля не позволяло играть в тот футбол, который мы любим»

Защитник «Шахтера» – о ничьей с «Динамо»

24 апреля 2023, 02:45 | Обновлено 24 апреля 2023, 03:25
43
0
КОНОПЛЯ: «Качество поля не позволяло играть в тот футбол, который мы любим»
ФК Шахтер Донецк. Ефим Конопля

Защитник донецкого «Шахтера» Ефим Конопля прокомментировал ничью с киевским «Динамо» (1:1) в матче 22-го тура украинской Премьер-лиги.

– Я думаю, что обе команды были очень заряжены на игру. Матч был очень напряженным. Не так было много моментов создано двумя командами, так как было очень много борьбы. Оценивая всю встречу, могу сказать, что и «Шахтер», и «Динамо» заслуживали сегодня набрать очки.

– Почему в столь высококлассных командах, где собраны сильные исполнители, футболисты создали минимум моментов?
– Думаю, что ключевой фактор – качество поля. Все видели его состояние, оно не очень позволяло играть в тот футбол, который мы любим.

– Ефим, а как ты оценишь свою игру, ведь ты пропустил несколько туров из-за повреждения?
– У меня было время, чтобы залечить мою травму. Сегодня я не сыграл плохо. Думаю, что эксперты дадут оценку моей игре, но не думаю, что я плохо сыграл в класико.

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Источник Sportarena
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