Массимилиано АЛЛЕГРИ: «Очень обидно проигрывать такой матч»

Главный тренер туринского «Ювентуса» Массимилиано Аллегри прокомментировал поражение от «Наполи» (0:1) в матче 31-го тура Серии А.

«Очень обидно проигрывать такой матч, но мы должны были лучше действовать в ситуации с голом. Мы просто бросили играть, и в этом смысле нам совершенно точно нужно действовать лучше.

Мы хорошо играли, но пропустили глупый гол. Все элементарно, просто посмотрите. Идет 93-я минута, и в штрафной обязаны быть игроки, чтобы защищаться. Но это часть процесса развития, мы относимся к этому как к должному. Мы слишком медленно реагировали на мяч в этой ситуации», - сказал Аллегри.