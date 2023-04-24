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Италия
24 апреля 2023, 02:20 | Обновлено 24 апреля 2023, 02:37
43
0

Массимилиано АЛЛЕГРИ: «Очень обидно проигрывать такой матч»

Наставник «Ювентуса» – о поражении от «Наполи»

24 апреля 2023, 02:20 | Обновлено 24 апреля 2023, 02:37
43
0
Массимилиано АЛЛЕГРИ: «Очень обидно проигрывать такой матч»
Getty Images/Global Images Ukraine. Массимилиано Аллегри

Главный тренер туринского «Ювентуса» Массимилиано Аллегри прокомментировал поражение от «Наполи» (0:1) в матче 31-го тура Серии А.

«Очень обидно проигрывать такой матч, но мы должны были лучше действовать в ситуации с голом. Мы просто бросили играть, и в этом смысле нам совершенно точно нужно действовать лучше.

Мы хорошо играли, но пропустили глупый гол. Все элементарно, просто посмотрите. Идет 93-я минута, и в штрафной обязаны быть игроки, чтобы защищаться. Но это часть процесса развития, мы относимся к этому как к должному. Мы слишком медленно реагировали на мяч в этой ситуации», - сказал Аллегри.

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Массимилиано Аллегри Ювентус Наполи Серия A чемпионат Италии по футболу Ювентус - Наполи
Источник Football-Italia
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