Франция24 апреля 2023, 01:52 | Обновлено 24 апреля 2023, 02:03
487
0
Стала известна оценка Малиновского за победный матч с Лионом
Whoscored оценил игру украинца в 6,8 балла
24 апреля 2023, 01:52 | Обновлено 24 апреля 2023, 02:03
487
0
В матче 32-го тура чемпионата Франции «Марсель» на выезде обыграл «Лион» со счетом 2:1.
Украинский полузащитник «Марселя» Руслан Малиновский вышел в стартовом составе и провел на поле 83 минуты, после чего был заменен.
29-летний украинец не сумел отличиться результативными действиями. Авторитетный портал Whoscored оценил игру Малиновского в 6,8 балла.
В этом сезоне Малиновский провел в Лиге 1 15 матчей, отличился одним забитым мячом.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Бокс | 23 апреля 2023, 06:50 19
В ночь с 22 на 23 апреля на T-Mobile Arena состоялся драматичный бой
Футбол | 24 апреля 2023, 00:40 0
Медали чемпионата Бельгии разыграют Генк, Сен-Жилуаз, Антверпен и Брюгге
Бокс | 23.04.2023, 18:55
Хоккей | 23.04.2023, 18:29
Футбол | 23.04.2023, 20:20
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
23.04.2023, 11:15 6
22.04.2023, 09:04 25
22.04.2023, 18:56 139
23.04.2023, 01:55
22.04.2023, 08:47 4
23.04.2023, 08:32 2
22.04.2023, 12:31
22.04.2023, 12:35 2