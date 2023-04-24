Стала известна оценка Малиновского за победный матч с Лионом

В матче 32-го тура чемпионата Франции «Марсель» на выезде обыграл «Лион» со счетом 2:1.

Украинский полузащитник «Марселя» Руслан Малиновский вышел в стартовом составе и провел на поле 83 минуты, после чего был заменен.

29-летний украинец не сумел отличиться результативными действиями. Авторитетный портал Whoscored оценил игру Малиновского в 6,8 балла.

В этом сезоне Малиновский провел в Лиге 1 15 матчей, отличился одним забитым мячом.