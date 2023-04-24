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Украина. Премьер лига
24 апреля 2023, 01:13 | Обновлено 24 апреля 2023, 01:14
26
0

Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Днепр-1 – Рух

В Ужгороде состоится матч 22 тура украинской Премьер-лиги

24 апреля 2023, 01:13 | Обновлено 24 апреля 2023, 01:14
26
0
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Днепр-1 – Рух
СК Днепр-1

В понедельник, 24 апреля, состоится матч 22 тура украинской Премьер-лиги, в котором днепровский «Днепр-1» сыграет против львовского «Руха».

Поединок пройдет в Ужгороде на стадионе «Авангард», стартовый свисток прозвучит в 13:00.

Встречу можно в прямом эфире посмотреть на платформе, телеканале и YouTube-канале УНІАН ТВ.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Днепр-1» – «Рух».

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Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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