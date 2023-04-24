В понедельник, 24 апреля, состоится матч 22 тура украинской Премьер-лиги, в котором днепровский «Днепр-1» сыграет против львовского «Руха».

Поединок пройдет в Ужгороде на стадионе «Авангард», стартовый свисток прозвучит в 13:00.

Встречу можно в прямом эфире посмотреть на платформе, телеканале и YouTube-канале УНІАН ТВ.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Днепр-1» – «Рух».