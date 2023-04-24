ВИДЕО. 30-й тур Ла Лиги. Валенсия и Севилья взяли важные три очка

23 апреля состоялось несколько матчей 30-го тура чемпионата Испании.

Валенсия и Севилья взяли важные три очка, при этом летучие мыши находятся в зоне вылета и отчаянно ведут борьбу за выживание

Чемпионат Испании. 30-й тур, 23 апреля

Эльче – Валенсия – 0:2

Голы: Лино, 19, Верду, 42 (автогол)

Мальорка – Хетафе – 3:1

Голы: Ли Кан Ин, 56, 90, Раильо, 64 – Борха Майораль, 23

Севилья – Вильярреал – 2:1

Голы: Рафа Мир, 34, Эн-Несири, 90+3 – Пау Торрес, 55