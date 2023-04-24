Испания24 апреля 2023, 16:57 |
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ВИДЕО. 30-й тур Ла Лиги. Валенсия и Севилья взяли важные три очка
23 апреля состоялось несколько матчей 30-го тура чемпионата Испании
24 апреля 2023, 16:57 |
132
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23 апреля состоялось несколько матчей 30-го тура чемпионата Испании.
Валенсия и Севилья взяли важные три очка, при этом летучие мыши находятся в зоне вылета и отчаянно ведут борьбу за выживание
Чемпионат Испании. 30-й тур, 23 апреля
Эльче – Валенсия – 0:2
Голы: Лино, 19, Верду, 42 (автогол)
Мальорка – Хетафе – 3:1
Голы: Ли Кан Ин, 56, 90, Раильо, 64 – Борха Майораль, 23
Севилья – Вильярреал – 2:1
Голы: Рафа Мир, 34, Эн-Несири, 90+3 – Пау Торрес, 55
События матча
90’
ГОЛ ! Мяч забил Ли Кан Ин (Мальорка).
64’
ГОЛ ! Мяч забил Антонио Раильо (Мальорка).
56’
ГОЛ ! Мяч забил Ли Кан Ин (Мальорка).
23’
ГОЛ ! Мяч забил Борха Майораль (Хетафе).
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