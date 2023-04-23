Ястремская выступит в квалификации турнира в Мадриде

Украинская теннисистка Даяна Ястремская сыграет в квалификации турнира WTA 1000 в Мадриде.

В первой круге отбора Ястремскуюждет встреча с Евой Лис из Германии, посеянной под 20-м номером.

Напомним, Даяна играл в отборе турнира в испанской столице и в прошлом году. Тогда она пробилась в основную сетку и дошла до второго круга, где уступила Мари Боузковой.

Ранее сообщалось, что четыре украинки узнали соперниц по турниру WTA 1000 в Мадриде.