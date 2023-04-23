WTA23 апреля 2023, 22:12 | Обновлено 23 апреля 2023, 22:14
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Ястремская выступит в квалификации турнира в Мадриде
Украинку ждет сито отбора
23 апреля 2023, 22:12 | Обновлено 23 апреля 2023, 22:14
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Украинская теннисистка Даяна Ястремская сыграет в квалификации турнира WTA 1000 в Мадриде.
В первой круге отбора Ястремскуюждет встреча с Евой Лис из Германии, посеянной под 20-м номером.
Напомним, Даяна играл в отборе турнира в испанской столице и в прошлом году. Тогда она пробилась в основную сетку и дошла до второго круга, где уступила Мари Боузковой.
Ранее сообщалось, что четыре украинки узнали соперниц по турниру WTA 1000 в Мадриде.
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