Украинки узнали соперниц по турниру WTA 1000 в Мадриде
В столице Испании выступять четыре представительницы Украины
Состоялась жеребьевка основной сетки в одиночном разряде турнира WTA 1000 в Мадриде.
Она назвала соперниц украинок Ангелины Калининой, Марты Костюк, Лесы Цуренко и Элины Свитолиной, которая, как известно, получила от организаторов турнира wild card.
Результаты жеребьевки первого круга WTA 1000 в Мадриде для украинок:
[30] Ангелина Калинина (Украина, №35 WTA) – Камила Джорджи (Италия, №43 WTA) / Маяр Шериф (Египет, №61 WTA)
[32] Марта Костюк (Украина, №38 WTA) – Камила Осорио (Колумбия, №115 WTA) / «квалифаер»
Леся Цуренко (Украина, №73 WTA) – Лучия Брондзетти (Италия, №79 WTA)
[WC] Элина Свитолина (Украина, №1113 WTA) – Александра Саснович (-, №48 WTA)
Турнир в Мадриде будет проходить с 25 апреля по 6 мая.
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