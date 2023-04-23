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WTA
23 апреля 2023, 21:38 | Обновлено 23 апреля 2023, 21:49
139
1

Украинки узнали соперниц по турниру WTA 1000 в Мадриде

В столице Испании выступять четыре представительницы Украины

23 апреля 2023, 21:38 | Обновлено 23 апреля 2023, 21:49
139
1
Украинки узнали соперниц по турниру WTA 1000 в Мадриде
Getty Images/Global Images Ukraine. Ангелина Калинина

Состоялась жеребьевка основной сетки в одиночном разряде турнира WTA 1000 в Мадриде.

Она назвала соперниц украинок Ангелины Калининой, Марты Костюк, Лесы Цуренко и Элины Свитолиной, которая, как известно, получила от организаторов турнира wild card.

Результаты жеребьевки первого круга WTA 1000 в Мадриде для украинок:

[30] Ангелина Калинина (Украина, №35 WTA) – Камила Джорджи (Италия, №43 WTA) / Маяр Шериф (Египет, №61 WTA)

[32] Марта Костюк (Украина, №38 WTA) – Камила Осорио (Колумбия, №115 WTA) / «квалифаер»

Леся Цуренко (Украина, №73 WTA) – Лучия Брондзетти (Италия, №79 WTA)

[WC] Элина Свитолина (Украина, №1113 WTA) – Александра Саснович (-, №48 WTA)

Турнир в Мадриде будет проходить с 25 апреля по 6 мая.

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WTA Мадрид Элина Свитолина Леся Цуренко Марта Костюк Ангелина Калинина
Источник Sport.ua
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Комментарии 1
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Fdail
Все, як завжди , залежатиме від фізичної форми та "менталки" наших дівчат, але всі, мабуть, окрім Еліни, повинні проходити перше коло. Хоча, наче останнім часом бульбашка просідає в третьому сеті, тому й Світоліна може здивувати, але шанси виграти всеодно мізерні, дивлячись на її теперішню фізичну форму.  
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